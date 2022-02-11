Щомісячний обіг становив приблизно 1 мільйон гривень. Виробництво викрили слідчі поліції Львівщини за матеріалами СБУ.

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На заводі підпільно виготовляли алкоголь

За даними слідства, на Львівщині керівники одного з офіційних лікеро-горілчаних заводів організували схему незаконного виготовлення алкоголю у промислових масштабах. Продукцію виробляли у позаробочий час, використовуючи потужності заводу.

Алкоголь не обліковували. Зловмисники порушували українське законодавство. Зокрема, вони не клеїли на пляшки марки акцизного податку. Далі цей алкоголь продавали через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в західних областях України. Щомісячний обіг міг сягати мільйона гривень.

Дивіться фото підпільного виробництва / Фото Львівської облпрокуратури

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Правоохоронці проводять розслідування

Під час обшуків правоохоронці вилучили приблизно 9 тисяч пляшок горілки, обладнання, документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи. Загальна вартість вилученого алкоголю становить понад 1 мільйон гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво та реалізацію лікеро-горілчаних виробів". Зловмисникам може загрожувати від 3 до 7 років за ґратами.

На майно заводу невдовзі планують накласти арешт. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування, щоб встановити усіх причетних до цього злочину.