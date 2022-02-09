О девушке из Радехова, что во Львовской области, которая неожиданно для всех покинула дом и от которой не было никаких вестей, 24 канал узнал из собственных источников.

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Отличница и волонтер: что известно о девушке

Люди, которые знают семью девушки, рассказали, что она родом из интеллигентной семьи. Ее отец – волонтер, который активно помогает армии.

Девушка также участвовала в "Правом секторе" и волонтерстве, в школе была отличницей,

– рассказал собеседник.

Однако все изменилось, когда она познакомилась с русскоязычным блогером, который, говорят, "задурил ей голову".

Девушка занималась волонтерством / Фото из фейсбука отца девушки

Мама девушки работает учительницей химии в школе. О ней отзываются, как об очень хорошем человеке. Никто никогда не слышал в Радехове, чтобы несовершеннолетнюю беглянку обижали, наоборот – все отмечают, что родители для нее делают все возможное.

Дедушка девушки был известным писателем. "Из-за новостей о побеге внучки умер", – сообщил источник. Мужчина долгое время являлся редактором Радеховской районной газеты и членом Национального союза журналистов Украины.

Она сбежала из дома со своим 21-летним возлюбленным / Фото из фейсбука отца девушки

Объяснение мотивов бегства от девушки и ее возлюбленного

В тиктоке девушки 8 февраля появилось видео, на котором есть такая надпись: "Родители: почему ты убежала от нас в 16?". В самом ролике она ничего не комментирует, однако в подписи к нему указала, что скоро расскажет больше.

В то же время ее парень на своей странице в инстаграме накануне писал, что его возлюбленная якобы сбежала из-за "тирании со стороны родителей, по собственному желанию". Он уверял, что девочка в безопасности, с ней все хорошо. "Кроме угроз со стороны родителей и попыток ее насильственно вернуть, ей ничего не угрожает", – отметил он.

Уже 9 февраля, когда полицейские разыскали пару в Одесской области, 21-летний юноша загрузил в сеть еще одно видео, где правоохранители якобы силой затолкали девушку в служебный автомобиль и увезли домой.

В своих последних сообщениях в инстаграме парень заявил, что против "девушки нарушают конституционные права". Кроме того, он называет ее "будущей женой".

В то же время, несовершеннолетняя в инстаграме объявила сбор денег – мол, чтобы поддержать ее с любимым финансово.

16-летняя девушка с ее парнем / Инстаграм девушки

Побег девушки из дома: что известно