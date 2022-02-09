Про дівчину з Радехова, що у Львівській області, яка несподівано для всіх залишила дім та від якої не було жодних звісток, 24 канал дізнався з власних джерел.

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Відмінниця та волонтерка: що відомо про дівчину

Люди, які знають родину дівчини, розповіли, що вона родом з інтелігентної сім'ї. Її батько – волонтер, активно допомагає армії.

Дівчина теж брала участь в "Правому секторі" та волонтерстві, у школі була відмінницею,

– розповів співрозмовник.

Однак все змінилося, коли вона познайомилася з російськомовним блогером, який, кажуть "задурив їй голову".



Дівчина займалася волонтерство / Фото з фейсбуку батька дівчини

Мама дівчини працює вчителькою хімії у школі. Про неї відкликаються, як про дуже добру людину. Ніхто ніколи не чув в Радехові, щоб неповнолітню втікачку ображали, навпаки – всі відзначають, що батьки для неї роблять усе можливе.

Дідусь дівчини був відомим письменником. "Через новини про втечу онучки помер", – повідомило джерело. Чоловік тривалий час був редактором Радехівської районної газети та членом Національної спілки журналістів України.



Вона втекла з дому зі своїм 21-річним коханим / Фото з фейсбуку батька дівчини

Пояснення мотивів втечі від дівчини та її коханого

У тіктоці дівчини 8 лютого з'явилося відео, на якому є такий напис: "Батьки: чому ти втікла від нас в 16?". На самому ролику вона нічого не коментує, однак у підписі до нього зазначила, що скоро розповість більше.

Натомість її хлопець на своїй сторінці в інстаграмі напередодні писав, що його кохана нібито втекла через "тиранію зі сторони батьків, з власного бажання". Він запевняв, що дівчина у безпеці, з нею все добре. "Крім погроз зі сторони батьків і спроб її насильно повернути, їй нічого не загрожує", – зазначив він.



16-річна дівчина з її хлопцем / Інстаграм дівчини

Вже 9 лютого, коли поліцейські розшукали пару аж на Одещині, 21-річний юнак завантажив у мережу ще одне відео, де правоохоронці начебто силою заштовхали дівчину в службове авто і повезли додому.

У своїх останніх дописах в інстаграмі хлопець заявив, що проти "дівчини порушують конституційні права". Крім того, він називає її "майбутньою дружиною".

Водночас неповнолітня в інстаграмі оголосила збір грошей – мовляв, аби підтримати її з коханим фінансово.



Дівчина просить допомогти їй з коханим фінансового / Скриншот з інстаграму

Втеча дівчини з дому: що відомо