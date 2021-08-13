На место происшествия вызвали следователей. Они установят обстоятельства этого инцидента.

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У мотоциклиста было удостоверение, оформленное на женщину

Недавно патрульные остановили мотоцикл из-за нарушения водителем правил дорожного движения.

Во время проверки документов правоохранители увидели, что в базе данных номер водительского удостоверения зарегистрирован на 26-летнюю женщину.

Интересно, что нарушитель был ее ровесником.

Также полицейские заметили, что шрифты, цвета, категории и другие обязательные элементы удостоверения не совпадали.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Именно она будет устанавливать, был ли документ поддельным.

На львовянина вынесли постановление за "управление транспортным средством с номерным знаком, который не соответствует стандартам и закреплен в неустановленном месте".

За это правонарушение ему грозит 170 гривен штрафа.

Внимание! За подделку документов водителю может грозить до 17 тысяч гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 2 лет ограничения свободы.



Мотоциклисту грозит штраф / Фото патрульной полиции Львовщины