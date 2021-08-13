На место происшествия вызвали следователей. Они установят обстоятельства этого инцидента.
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У мотоциклиста было удостоверение, оформленное на женщину
- Недавно патрульные остановили мотоцикл из-за нарушения водителем правил дорожного движения.
- Во время проверки документов правоохранители увидели, что в базе данных номер водительского удостоверения зарегистрирован на 26-летнюю женщину.
- Интересно, что нарушитель был ее ровесником.
- Также полицейские заметили, что шрифты, цвета, категории и другие обязательные элементы удостоверения не совпадали.
- Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
- Именно она будет устанавливать, был ли документ поддельным.
- На львовянина вынесли постановление за "управление транспортным средством с номерным знаком, который не соответствует стандартам и закреплен в неустановленном месте".
- За это правонарушение ему грозит 170 гривен штрафа.
Мотоциклисту грозит штраф / Фото патрульной полиции Львовщины