На місце події викликали слідчих. Вони встановлять обставини цього інциденту.
Цікаво Бо втомилися: у містечку в Польщі всі поліцейські пішли на лікарняний
У мотоцикліста було посвідчення, оформлене на жінку
- Нещодавно патрульні зупинили мотоцикл за порушення водієм правил дорожнього руху.
- Під час перевірки документів правоохоронці побачили, що в базі даних номер посвідчення водія зареєстрований на 26-річну жінку.
- Цікаво, що порушник був її однолітком.
- Також поліцейські помітили, що шрифти, кольори, категорії та інші обов'язкові елементи посвідчення не збігались.
- Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
- Саме вона встановлюватиме, чи був документ підробленим.
- На львів'янина винесли постанову за "керування транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає стандартам та закріплений у невстановленому місці".
- За це правопорушення йому загрожує 170 гривень штрафу.
Мотоциклістові загрожує штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини