На місце події викликали слідчих. Вони встановлять обставини цього інциденту.

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У мотоцикліста було посвідчення, оформлене на жінку

Нещодавно патрульні зупинили мотоцикл за порушення водієм правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів правоохоронці побачили, що в базі даних номер посвідчення водія зареєстрований на 26-річну жінку.

Цікаво, що порушник був її однолітком.

Також поліцейські помітили, що шрифти, кольори, категорії та інші обов'язкові елементи посвідчення не збігались.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Саме вона встановлюватиме, чи був документ підробленим.

На львів'янина винесли постанову за "керування транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає стандартам та закріплений у невстановленому місці".

За це правопорушення йому загрожує 170 гривень штрафу.

Зауважте! За підробку документів водієві може загрожувати до 17 тисяч гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 2 років обмеженням волі.



Мотоциклістові загрожує штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини