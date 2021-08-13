На місце події викликали слідчих. Вони встановлять обставини цього інциденту.

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У мотоцикліста було посвідчення, оформлене на жінку

  • Нещодавно патрульні зупинили мотоцикл за порушення водієм правил дорожнього руху.
  • Під час перевірки документів правоохоронці побачили, що в базі даних номер посвідчення водія зареєстрований на 26-річну жінку.
  • Цікаво, що порушник був її однолітком.
  • Також поліцейські помітили, що шрифти, кольори, категорії та інші обов'язкові елементи посвідчення не збігались.
  • Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
  • Саме вона встановлюватиме, чи був документ підробленим.
  • На львів'янина винесли постанову за "керування транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає стандартам та закріплений у невстановленому місці".
  • За це правопорушення йому загрожує 170 гривень штрафу.

Львівські патрульні виявили у мотоцикліста посвідчення, оформлене на жінку: фото
Мотоциклістові загрожує штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини