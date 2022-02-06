Поезд Ивано-Франковск – Киев протаранил авто на пути: люди чудом спаслись

Во Львовской области произошел жуткий инцидент на железной дороге. Вблизи Золочева пассажирский поезд протаранил автомобиль. К счастью, никто в этом столкновении не пострадал.

Авария на железной дороге произошла 5 февраля около полуночи на перегоне "Щирец – Николаев". На путях вне железнодорожного переезда застрял автомобиль Skoda Octavia.

Ранее Поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде в Харьковской области: есть погибший

На машину наехал поезд "Ивано-Франковск – Киев"

В это время по пути двигался поезд "Ивано-Франковск – Киев". Поезд из 12 вагонов наткнулся на машину.

К счастью, водитель и пассажиры легковушки быстро успели среагировать и выпрыгнули из машины. Так что пострадавших удалось избежать. Из-за аварии поезд задержался в пути на полчаса. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Недавно смертельная авария произошла на железной дороге в Одесской области

Отметим, что 3 февраля возле села Великодолинское в Одесской области произошла смертельная авария. Поезд наехал на автомобиль, внутри которого находился водитель. Мужчина погиб.

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Кратко о последних авариях во Львовской области: