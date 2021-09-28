Суд признал мужчину виновным. Нарушителю назначили условный срок.

К теме Снимал контент: львовянин устроил стрельбу в ресторане на площади Рынок

Пьяный мужчина стрелял на летней площадке

Инцидент произошел 18 августа в 16:30 на территории летней площадки ресторанов "Базилик" и Centaur, на площади Рынок, 33. 39-летний Петр Тузяк пришел в ресторан и трижды выстрелил в сторону прохожих. Затем он пошел на улицу Краковскую.

После стрельбы владельцы ресторанов обратились в полицию. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители быстро нашли нарушителя возле памятника Данилу Галицкому.

У него обнаружили стартовый пистолет с холостыми патронами. Львовянин объяснил, что употреблял алкоголь и стрелял, чтобы сделать контент для соцсетей.

Суд назначил мужчине условный срок

В суде Тузяк признал свою вину. Мужчина заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Владельцы ресторанов, на территории которых львовянин устроил стрельбу, от претензий к нему отказались.

Судья Галицкого районного суда Львова Наталья Зубачик 23 сентября, учитывая обстоятельства дела, признала мужчину виновным в хулиганстве. Она назначила львовянину 3 года в тюрьме, однако освободила его от отбывания наказания.

Взамен Тузяку установили полтора года испытательного срока. В течение этого времени он должен появляться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Также львовянин должен заплатить 1 373 гривны судебного сбора. По украинскому законодательству, на этот приговор еще можно подать апелляцию.