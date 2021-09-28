Суд визнав чоловіка винним. Порушнику призначили умовний термін.

До теми Знімав контент: львів'янин влаштував стрілянину в ресторані на площі Ринок

П'яний чоловік стріляв на літньому майданчику

Інцидент трапився 18 серпня о 16:30 на території літнього майданчика ресторанів "Базилік" та Centaur, на площі Ринок, 33. 39-річний Петро Тузяк прийшов до ресторану та тричі вистрілив у сторону перехожих. Потім він пішов на вулицю Краківську.

Після стрілянини власники ресторанів звернулися в поліцію. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Правоохоронці швидко знайшли порушника неподалік пам'ятника Данилові Галицькому.

У нього виявили стартовий пістолет з холостими набоями. Львів'янин пояснив, що вживав алкоголь і стріляв, щоб зробити контент для соцмереж.

Суд призначив чоловікові умовний термін

У суді Тузяк визнав свою провину. Чоловік уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Власники ресторанів, на території яких львів'янин влаштував стрілянину, від претензій до нього відмовились.

Суддя Галицького районного суду Львова Наталія Зубачик 23 вересня, враховуючи обставини справи, визнала чоловіка винним у хуліганстві. Вона призначила львів'янину 3 роки у в'язниці, однак звільнила його від відбування покарання.

Натомість Тузяку встановили півтора року іспитового терміну. Впродовж цього часу він повинен з'являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Також львів'янин повинен заплатити 1373 гривні судового збору. За українським законодавством, на цей вирок ще можна подати апеляцію.