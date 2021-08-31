Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Во Львовском горсовете призывают учитывать прогноз погоды и быть осторожными.

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды во Львовской области

Во Львове и области до конца суток 31 августа и 1 сентября прогнозируют значительные дожди, грозу и град. Ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15 -20 метров в секунду. Уровень опасности – "желтый".

В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения отметили, что во время грозы не следует ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами, ведь порывы ветра могут их повредить. Также следует избегать открытой местности и воды, потому что она – очень хороший проводник тока.



Как вести себя во время грозы / инфографика ЛГС

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Прогноз погоды на 31 августа и 1 сентября

Во вторник, 31 августа, погоду в области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Прибалтикой. Во Львовской области будет облачно с прояснениями. В течение дня будут идти грозовые дожди.

Ветер – юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Днем температура будет колебаться от 19 до 21 градуса выше нуля.



Прогноз погоды на 31 августа / данные Укргидрометцентра

В среду, 1 сентября, погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада. В области также будет облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, местами – значительный. Кроме этого, ожидают грозы и град.

Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, местами порывы 15 – 20 метров за секунду. Температура ночью составит 11 – 13 градусов тепла, а днем – 17 – 19 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 1 сентября / данные Укргидрометцентра