Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. У Львівській міськраді закликають зважати на прогноз погоди й бути обережними.

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Синоптики попередили про погіршення погоди на Львівщині

У Львові та області до кінця доби 31 серпня та 1 вересня прогнозують значні дощі, грозу та град. Також очікують пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15 –20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення зазначили, що під час грози не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, адже пориви вітру можуть їх пошкодити. Також слід уникати відкритої місцевості та води, бо вона – дуже хороший провідник струму.



Як поводитись під час грози / Інфографіка ЛМР

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Прогноз погоди на 31 серпня та 1 вересня

У вівторок, 31 серпня, погоду в області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Прибалтикою. На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Протягом дня падатимуть грозові дощі.

Вітер – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вдень температура коливатиметься від 19 до 21 градуса вище нуля.



Прогноз погоди на 31 серпня / Дані Укргідрометцентру

У середу, 1 вересня, погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів з заходу. В області також буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме дощ, місцями – значний. Окрім цього, очікують грози та град.

Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду, місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 11 – 13 градусів тепла, а вдень – 17 – 19 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 1 вересня / Дані Укргідрометцентру