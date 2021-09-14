Операции сделали 2 пациентам – 64-летней женщине и 38-летнему мужчине. Их выполняли совместно с польскими хирургами.

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Во Львове провели 2 уникальные операции на сердце

По словам врачей, вмешательство на митральном клапане медики Центра сердца и сосудов провели впервые.

Новый уровень кардиохирургии в Больнице скорой помощи города Львова! Впервые медики Центра сердца и сосудов провели вмешательство на митральном клапане – протезирование и пластику сквозь 5-сантиметровую щель между ребрами,

– отметили в медучреждении.

Операции спасли жизнь двум людям. Их проводили совместно с польскими хирургами Томашем Стонцелом и Мачеком Урликом.

Смотрите фото из операционной / Фото Клинической больницы СМП Львова

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Львовские медики спасли жизнь пациентам

У обоих пациентов был больной митральный клапан. Поэтому они жаловались на учащенное сердцебиение, одышку и отеки на ногах. Врачи учли все показатели, пригласили польских коллег и подготовились к первым операциям на митральном и трехстворчатом клапанах.

Первой пациенткой была 64-летняя Валентина . Ее хроническая ревматическая болезнь сердца сказалась недавно. Когда лекарства уже не могли помочь прогрессированию болезни, женщина поняла, что больше нельзя медлить. Пациентке заменили пораженные болезнью элементы клапана на искусственный, который обеспечил правильное одностороннее движение крови сквозь себя.

. Ее хроническая ревматическая болезнь сердца сказалась недавно. Когда лекарства уже не могли помочь прогрессированию болезни, женщина поняла, что больше нельзя медлить. Пациентке заменили пораженные болезнью элементы клапана на искусственный, который обеспечил правильное одностороннее движение крови сквозь себя. Вторым пациентом стал 38-летний Владимир. Ему ранее поставили диагноз "приобретенный порок сердца с тяжелой митральной недостаточностью". Еще с молодого возраста он не мог пройти и нескольких метров без одышки. Мужчине "отремонтировали" поврежденные элементы в структуре клапана, восстановив его правильную функцию. Для этого медики пришили неохорды – искусственные хорды, специально сформированные хирургами, и стабилизировали клапаны сужающими кольцами.

Заметьте! Вмешательство с мини-доступа малотравматичное. Оно способствует более быстрому восстановлению пациента – к активной жизни он возвращается через 2 недели вместо 2 – 3 месяцев.