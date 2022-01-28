В момент столкновения мужчина был пьян. В салоне автомобиля находилась его семья.

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Пьяный водитель внезапно выехал на встречку

Авария произошла 30 июня 2021 года на перекрестке улиц Самборская – Городоцкая – Величка. 26-летний львовянин Юрий Привалов сел за руль автомобиля "ВАЗ 2108" нетрезвым. Вместе с мужчиной в салоне были его жена и трое детей в возрасте 2, 4 и 7 лет.

Внезапно львовянин выехал на встречную полосу, где влетел в Skoda Oktavia. В результате столкновения малолетняя дочь Привалова получила травмы средней тяжести. Девочка ехала на руках у своей мамы.

Во время судебного заседания 24 января мужчина признал свою вину. Он рассказал, что в тот вечер употреблял алкоголь со знакомыми, а после этого сел за руль. Кроме этого, Привалов признался, что ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение.

В момент того ДТП он был лишенным права управлять автомобилем. Мужчина не уплатил материальной компенсации владельцу автомобиля, в который въехал. Львовянин попросил суд не наказывать его строго, ведь содержит 4 детей.

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Мужчину приговорили к тюрьме

Дело рассматривала судья Железнодорожного районного суда Ирина Мруць. Она приняла во внимание раскаяние Привалова. Однако его нетрезвое состояние и то, что в ДТП пострадал ребенок, судья признала отягчающими обстоятельствами.

В судебном приговоре говорится, что обвиняемый, садясь за руль нетрезвым, не мог не понимать, что подвергает угрозе свою жизнь и членов своей семьи, так и жизни других людей.

Именно состояние алкогольного опьянения способствовало тому, что обвиняемый проявил невнимательность к дорожным обстоятельствам и их изменениям, не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю, в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем, а малолетнему ребенку причинены телесные повреждения средней степени тяжести,

– говорится в приговоре.

Суд признал Привалова виновным в совершении нетрезвого ДТП. Мужчине назначили 1 год и 6 месяцев за решеткой. Кроме этого, его снова лишили водительского удостоверения на 5 лет. Приговор вступит в силу через 30 дней после вынесения.