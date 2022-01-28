У момент зіткнення чоловік був п'яним. У салоні автомобіля перебувала його родина.

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П'яний водій раптово виїхав на зустрічну

Аварія трапилась 30 червня 2021 року на перехресті вулиць Самбірська – Городоцька – Величка. 26-річний львів'янин Юрій Прівалов сів за кермо автівки "ВАЗ 2108" нетверезим. Разом з чоловіком у салоні були його дружина та троє дітей віком 2, 4 та 7 років.

Раптово львів'янин виїхав на зустрічну смугу, де влетів у Skoda Oktavia. Внаслідок зіткнення малолітня донька Прівалова отримала травми середньої важкості. Дівчинка їхала на руках у своєї мами.

Під час судового засідання 24 січня чоловік визнав свою провину. Він розповів, що того вечора вживав алкоголь зі знайомими, а після цього сів за кермо. Окрім цього, Прівалов зізнався, що раніше його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за нетверезе кермування.

У момент тієї ДТП він був позбавленим права керувати автомобілем. Чоловік не сплатив матеріальної компенсації власнику автівку, у яку в'їхав. Львів'янин попросив суд не карати його суворо, адже утримує 4 дітей.

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Чоловіка засудили до в'язниці

Справу розглядала суддя Залізничного районного суду Ірина Мруць. Вона взяла до уваги каяття Прівалова. Однак його нетверезий стан та те, що в ДТП постраждала дитина, суддя визнала обтяжувальними обставинами.

У судовому вироку мовиться, що обвинувачений, сідаючи за кермо нетверезим, не міг не розуміти, що піддає загрозі як своє життя і членів своєї родини, так і життя інших людей.

Саме стан алкогольного сп'яніння сприяв тому, що обвинувачений проявив неуважність до дорожніх обставин та їхніх змін, не надав переваги у русі зустрічному автомобілю, внаслідок чого відбулось зіткнення з іншим автомобілем, а малолітній дитині спричинено тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості,

– мовиться у вироку.

Суд визнав Прівалова винним у скоєнні нетверезої ДТП. Чоловікові призначили 1 рік і 6 місяців за ґратами. Окрім цього, його знову позбавили водійського посвідчення на 5 років. Вирок набуде чинності за 30 днів після винесення.