Спасителем оказался Роман Курнат, который также учится во Львовском медуниверситете. Он является студентом 5 курса медицинского факультета №1.

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Во Львове разыскали третьего спасителя пассажира трамвая

В Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого рассказали, что разыскали парня, который помогал студенткам реанимировать пассажира трамвая.

Мы его таки разыскали – скромного и симпатичного героя, который помогал девушкам-студенткам 6-го курса спасать мужчину с остановкой сердца! Это также наш студент 5-го курса медицинского факультета №1 Роман Курнат,

– говорится в заметке.

Парень рассказал, что недавно в университете проходил курс реанимации и неотложной помощи. Тогда студент отрабатывал действия на манекенах, однако в трамвае пришлось делать это вживую. По его словам, он почти не волновался, старался действовать спокойно и последовательно, как учили преподаватели.



Во Львове нашли третьего студента-спасителя / Фото Львовского медуниверситета

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Студентам выразили благодарность

Кроме медицины Роман Курнат увлекается выращиванием экзотических растений и плодовых деревьев, ведь он вырос в селе вблизи больших мостов. Сейчас парень учится на военной кафедре. После окончания университета он планирует поступать в Украинскую военно-медицинскую академию, чтобы стать военным врачом.

На заседании Ученого совета университета 29 сентября ректор, академик НАМН Украины Борис Зименковский объявил благодарность за неравнодушие, профессионализм и преданность делу охраны здоровья всем троим студентам. Кроме того, они получат премию в размере месячной стипендии.



Всем студентам выразили благодарность / Фото Львовского медуниверситета