Врятували чоловіка із зупинкою серця: у Львові розшукали ще одного студента-героя

Рятівником виявився Роман Курнат, який також навчається у Львівському медуніверситеті. Він є студентом 5 курсу медичного факультету №1.

До теми Серце зупинилось двічі за 10 хвилин: львівські студентки врятували життя пасажиру трамвая

У Львові розшукали третього рятівника пасажира трамвая

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького розповіли, що розшукали хлопця, який допомагав студенткам реанімувати пасажира трамвая.

Ми його таки розшукали – скромного і симпатичного героя, який допомагав дівчатам-студенткам 6-го курсу рятувати чоловіка із зупинкою серця! Це також наш студент – 5-го курсу медичного факультету №1 Роман Курнат,

– мовиться у дописі.

Хлопець розповів, що нещодавно в університеті проходив курс реанімації та невідкладної допомоги. Тоді студент відпрацьовував дії на манекенах, однак у трамваї довелося робити це наживо. За його словами, він майже не хвилювався, намагався діяти спокійно та послідовно, як навчали викладачі.



У Львові знайшли третього студента-рятівника / Фото Львівського медуніверситету

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Студентам висловили подяку

Окрім медицини Роман Курнат захоплюється вирощуванням екзотичних рослин та плодових дерев, адже він виріс у селі поблизу Великих Мостів. Наразі хлопець навчається на військовій кафедрі. Після закінчення університету він планує вступати в Українську військово-медичну академію, щоб стати військовим лікарем.

На засіданні Вченої ради університету 29 вересня ректор, академік НАМН України Борис Зіменковський оголосив подяку за небайдужість, професіоналізм та відданість справі охорони здоров'я всім трьом студентам. Окрім цього, вони отримають премію в розмірі місячної стипендії.



Усім студентам висловили подяку / Фото Львівського медуніверситету