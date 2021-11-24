Сторонники "антивакса" Стахива окружили суд: называют сыном Божьим и мессией
Источник:24 канал
Львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву сообщили о подозрении в попытке захватить власть. Суд избрал ему жесткую меру пресечения, поэтому провокатор подал апелляцию.
Апелляционный суд должен был рассматривать жалобу Стахива 23 ноября. Однако заседание перенесли на следующий день.
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Сторонники Стахива требуют его освободить
Рассмотрение жалобы Стахива началось в 17:00 в Апелляционном суде Львовщины. Псевдоактивист пытается обжаловать меру пресечения, которую для него 18 ноября избрал Галицкий райсуд. Подозреваемого поместили под стражу на 60 суток с возможностью внесения почти миллиона гривен залога.
Еще до начала заседания под зданием суда собралось множество сторонников Стахива. Они держали в руках экземпляры Конституции Украины и плакаты с требованиями отпустить псевдоактивиста.
Сторонники Стахива собрались под зданием суда: видео
Сторонники Стахива выкрикивают лозунг "Свободу Остапу". Некоторые даже называют его "мессией" и "Божьим сыном". Митингующие убеждают, что стоят не только в поддержку псевдоактивиста, но и "за свои права".
Стою за свои права. Потому что, когда человек говорит правду, а его так... за правду,
– отметила участница митинга Зоряна.
Сторонники Стахива также уверены, что "власть хочет упечь людей в концлагерь". Самые активные митингующие говорят свои речи в громкоговоритель. Всех их объединяют конспирологические теории и антинаучные убеждения о вреде вакцинации.
У здания суда также есть правоохранители. Они время от времени унимают протестующих и запрещают им заходить в помещение. Кроме этого, на соседней улице стоят автозаки.
На митинг сторонников Стахива пришли националисты. Они также выкрикивают лозунги, однако не в поддержку антивакцинатора, а наоборот – активисты требуют отправить его в тюрьму. Жестких столкновений под зданием суда пока не было.
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Смотрите фото с места происшествия / Фото 24 канала
Кратко об объявлении подозрения Стахиву
- Депутаты от "Голоса" обратились в СБУ из-за действий Остапа Стахива. По их мнению, активность провокатора может привести к свержению конституционного строя в Украине.
- Кроме этого, народные избранники попросили правоохранителей проверить, не управляют ли случайно Стахивым из России.
- Сотрудники СБУ 16 ноября провели обыски в доме провокатора. Во время них кто-то сообщил о минировании всего дома № 60 на улице Франко.
- По информации следствия, правоохранители все же нашли неопровержимые доказательства причастности Стахива к преступлению, которое ему инкриминируют.
- В тот же день ему и гражданину России Михаилу Милостивому объявили о подозрениях в попытке захватить власть.
- После обысков антивакцинатор пытался избежать задержания, заявив, что плохо себя чувствует. К Стахиву приехала скорая, однако медики не нашли оснований к его госпитализации.
- Тогда подозреваемый поехал в Сваляву, на Закарпатье. Там он попросил врачей местной больницы его госпитализировать.
- На первое судебное заседание, на котором антивакцинатору должны были избрать меру пресечения, он не явился. Судья разрешил исполнительной службе принудительно привезти его на следующее.
- Правоохранители вечером 17 ноября приехали в Сваляву, чтобы отвезти Стахива во Львов.
- Суд избрал ему меру пресечения – 60 суток в СИЗО с возможностью внесения 998 тысяч гривен залога. Стахив заявил, что будет подавать апелляцию.
Смотрите трансляцию рассмотрения апелляции Стахива: