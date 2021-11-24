Сторонники "антивакса" Стахива окружили суд: называют сыном Божьим и мессией

Львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву сообщили о подозрении в попытке захватить власть. Суд избрал ему жесткую меру пресечения, поэтому провокатор подал апелляцию.

Апелляционный суд должен был рассматривать жалобу Стахива 23 ноября. Однако заседание перенесли на следующий день.

Интересно Специалисты отследили сеть вайбер-чатов "антивакса" Стахива: обнаружились ошарашивающие данные

Сторонники Стахива требуют его освободить

Рассмотрение жалобы Стахива началось в 17:00 в Апелляционном суде Львовщины. Псевдоактивист пытается обжаловать меру пресечения, которую для него 18 ноября избрал Галицкий райсуд. Подозреваемого поместили под стражу на 60 суток с возможностью внесения почти миллиона гривен залога.

Еще до начала заседания под зданием суда собралось множество сторонников Стахива. Они держали в руках экземпляры Конституции Украины и плакаты с требованиями отпустить псевдоактивиста.

Сторонники Стахива собрались под зданием суда: видео

Сторонники Стахива выкрикивают лозунг "Свободу Остапу". Некоторые даже называют его "мессией" и "Божьим сыном". Митингующие убеждают, что стоят не только в поддержку псевдоактивиста, но и "за свои права".

Стою за свои права. Потому что, когда человек говорит правду, а его так... за правду,

– отметила участница митинга Зоряна.

Сторонники Стахива также уверены, что "власть хочет упечь людей в концлагерь". Самые активные митингующие говорят свои речи в громкоговоритель. Всех их объединяют конспирологические теории и антинаучные убеждения о вреде вакцинации.

У здания суда также есть правоохранители. Они время от времени унимают протестующих и запрещают им заходить в помещение. Кроме этого, на соседней улице стоят автозаки.

На митинг сторонников Стахива пришли националисты. Они также выкрикивают лозунги, однако не в поддержку антивакцинатора, а наоборот – активисты требуют отправить его в тюрьму. Жестких столкновений под зданием суда пока не было.

Актуально Стахив вел переговоры со сторонниками Шария, – депутат Львовского горсовета

Смотрите фото с места происшествия / Фото 24 канала

Кратко об объявлении подозрения Стахиву

Смотрите трансляцию рассмотрения апелляции Стахива: