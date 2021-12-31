До этого в регионе были массовые забастовки и протесты горняков. О том, что их требования выполнили, сообщили в Львовской ОГА.

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Также выдали аванс

Деньги направили на счета госпредприятия Львовугля. После этого средства начали выдавать работникам.

Чиновники отметили, что шахтерам уже выдали не только зарплату за 2021 год. Они также получили аванс за декабрь.

Что этому предшествовало

7 декабря устроили подземную забастовку на шахте "Червоноградская". Горняки потребовали вернуть им заработанные деньги, которые задолжали еще с июля. Тогда лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что на зарплаты во Львовуголь было только 40 миллионов. При этом на тот момент долг составил уже 376,27.

А уже на следующий день заявили, что объявили забастовку горняки 5 шахт Львовщины. К "Червоноградской" присоединились коллективы шахт "Великомостовская", "Межиричанская" и "Степная". Также высказались в поддержку забастовки работники шахты "Лесная".

9 декабря протесты шахтеров продолжились. В тот день они перекрыли трассу возле пограничного перехода в Раве-Русской. Шахтеры жаловались, что даже когда перечисляют зарплату, они получают только части.

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