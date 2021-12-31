До цього в регіоні були масові страйкування та протести гірняків. Про те, що їхні вимоги виконали, повідомили у Львівській ОДА.

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Також видали аванс

Гроші скерували на рахунки держпідприємства Львіввугілля. Після цього кошти почали видавати працівникам.

Чиновники зазначили, що шахтарям уже видали не тільки зарплату за 2021 рік. Вони також отримали аванс за грудень.

Що цьому передувало

7 грудня влаштували підземний страйк на шахті "Червоноградська". Гірники вимагали повернути їм зароблені гроші, які заборгували ще з липня. Тоді лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що на зарплати у Львіввугілля було тільки 40 мільйонів. При цьому, на той момент борг становив уже 376,27.

А вже наступного дня заявили, що оголосили страйк гірники аж 5 шахт Львівщини. До "Червоноградської" долучилися колективи шахт "Великомостівська", "Межирічанська" і "Степова". Також висловились у підтримку страйку працівники шахти "Лісова".

9 грудня протести шахтарів продовжилися. В той день вони перекрили трасу біля прикордонного переходу в Раві-Руській. Шахтарі скаржилися, що навіть, коли перераховують зарплату, вони отримують її лише частини.

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