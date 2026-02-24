По данным Офиса генпрокурора, злоумышленник взломал доступ к системе "Клиент-банк" через вредоносный файл и совершил ряд неправомерных платежей.

Как работала хакерская схема?

По данным следствия, 12 ноября 2025 года компании связанные с бизнесменом Зиновием Козицким обратились в полицию. Они сообщили о несанкционированном вмешательстве в систему банковского обслуживания "клиент-банк".

Неизвестный осуществил переводы со счетов ООО "Захиднадрасервис" (более 78,5 миллионов гривен) и ООО "Энергопарк "Яворов"" (почти 48,7 миллиона гривен).

Следователи установили, что злоумышленник распространял архив, после открытия которого на компьютере устанавливалось вредоносное программное обеспечение. Это позволило получить доступ к системе управления счетами и осуществлять финансовые операции от имени компаний.

В схеме переводов использовались 11 банковских учреждений, семь юридических счетов, 68 счетов физических лиц-предпринимателей и около 100 карточных счетов так называемых "дропов" – людей, которые за вознаграждение предоставляют свои карты для перевода или снятия средств.

Что известно о подозреваемом?

21-летнего уроженца Хмельницкого Дениса Николаева, 2004 года рождения, полиция заочно подозревает в причастности к киберпреступлению.

Он зарегистрирован в оккупированном Донецке, а его местонахождение пока неизвестно, поэтому правоохранители объявили его в розыск. Николаев пока не задержан – подозрение ему сообщили заочно, в соответствии с практикой, когда лицо находится вне досягаемости следствия.

По версии следствия, из похищенных средств было легализовано более 104 миллионов гривен, которые перевели на счета подконтрольных организаций и физлиц. Часть неправомерно добытых средств, около миллиона гривен, подозреваемый направил на покупку автомобилей.

