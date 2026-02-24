За даними Офісу генпрокурора, зловмисник зламав доступ до системи "Клієнт-банк" через шкідливий файл і здійснив низку неправомірних платежів.

Дивіться також Українські хакери виявили, як оператори російських дронів використовують Білорусь

Як працювала хакерська схема?

За даними слідства, 12 листопада 2025 року компанії пов’язані з бізнесменом Зіновієм Козицьким звернулися до поліції. Вони повідомили про несанкціоноване втручання у систему банківського обслуговування "клієнт-банк".

Невідома особа здійснила перекази з рахунків ТОВ "Західнадрасервіс" (понад 78,5 мільйонів гривень) та ТОВ "Енергопарк "Яворів"" (майже 48,7 мільйона гривень).

Слідчі встановили, що зловмисник розповсюджував архів, після відкриття якого на комп’ютері встановлювалось шкідливе програмне забезпечення. Це дозволило отримати доступ до системи керування рахунками та здійснювати фінансові операції від імені компаній.

У схемі переказів використовувалися 11 банківських установ, сім юридичних рахунків, 68 рахунків фізичних осіб-підприємців і близько 100 карткових рахунків так званих "дропів" – людей, які за винагороду надають свої картки для переказу чи зняття коштів.

Що відомо про підозрюваного?

21-річного уродженця Хмельницького Дениса Ніколаєва, 2004 року народження, поліція заочно підозрює у причетності до кіберзлочину.

Він зареєстрований в окупованому Донецьку, а його місце перебування наразі невідоме, тому правоохоронці оголосили його у розшук. Ніколаєв наразі не затриманий – підозру йому повідомили заочно, відповідно до практики, коли особа перебуває поза межами досяжності слідства.

За версією слідства, з викрадених коштів було легалізовано понад 104 мільйонів гривень, які переказали на рахунки підконтрольних організацій і фізосіб. Частину неправомірно здобутих коштів, близько мільйона гривень, підозрюваний спрямував на купівлю автомобілів.

Хто такий Зіновій Козицький?