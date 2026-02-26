У Львові обрали запобіжний захід для прокурора, який збив на смерть дитину

У Львові обрали запобіжний захід 25-річному прокурору Шептицької окружної прокуратури, яких збив двох дітей на пішохідному переході. Йому призначили тримання під вартою строком на 60 діб.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Який запобіжний захід обрали прокурору?

Смертельна аварія сталася 24 лютого близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району. Автомобіль "Skoda Super B", за кермом якого перебував прокурор, збив двох дітей, які переходили дорогу на переході.

Внаслідок ДТП 14-річна дівчина загинула на місці, а її 10-річного брата госпіталізували до лікарні.

Запобіжний захід прокурору обирав Личаківський районний суд Львова: йому призначили тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

Нагадаємо, під час перевірки ознак алкогольного сп'яніння у водія не виявили. Аварію кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Водію загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням водійських прав на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази.

