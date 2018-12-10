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      Львів – єдине місто України у топ-100 найбільш відвідуваних у світі

      792 Читать новость на русском
      Львів
      Львів / radiosvoboda.org

      Цьогоріч вперше у звіті аналітичної компанії Euromonitor International "Топ-100 відвідуваних міст 2018 року" фігурує Україна.

      Львів зайняв 80-ту позицію в рейтингу найпопулярніших міст світу за оцінкою чисельності притоку міжнародних туристів. У першій п’ятірці рейтингу – Гонконг, Бангкок, Лондон, Сінгапур і Макао.

      За класифікацією Euromonitor International, міжнародні туристи – це люди, які перебувають в іншій країні принаймні впродовж 24 годин, але не більше 12 місяців. Ціллю подорожі може бути як бізнес, так і відпочинок, відвідини друзів чи родичів тощо.

      "10% грошей світу крутяться в туризмі. Україна має величезний потенціал, але вона його не розкриває до кінця. Мені приємно, що Львів потрапив у рейтинг найбільш привабливих туристичних міст світу. Наразі це єдине місто в Україні, а я би хотів, щоб їх було більше.

      Більше 10 років тому ми у Львові визначили для себе туризм як пріоритетну галузь, яка може приносити успіх місту. І будемо далі рухатися в цьому напрямку, бо для мене важливі нові робочі міста і якісна промоція. Через красивий Львів люди пізнають Україну", – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

      Додамо, за даними рейтингу, очікується, що до кінця поточного року Львів відвідає більше 2 мільйонів 700 тисяч туристів. За останні роки місто показує стійке зростання кількості туристів: у 2017 приріст становив 0,2%, а вже у 2018 – 4%. Крім того, за період 2012-2017 років Львову вдалось піднятись на 51 позицію даного рейтингу.

      Міжнародна компанія Euromonitor International – це світовий лідер в галузі глобальної стратегічної інформації та аналітичних досліджень за окремими галузями, країнами і споживачами. Ця незалежна компанія світового рівня, що базується в Лондоні, спеціалізується у сфері міжнародних стратегічних досліджень споживчих ринків.

      Теги: Новини України Подорожі Андрій Садовий Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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