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      Львів у топ-100 туристичних міст: скільки грошей це приносить до бюджету

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      Львів - у сотні міст світу, що вважають найпривабливішими для іноземних туристів. На 80 сходинці в рейтингу – це єдине українське місто, що увійшло до рейтингу.

      За підрахунками британської компанії Euromonitor International, торік у Львові побували 2 мільйони 700 тисяч іноземців.

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      За останній рік кількість пасажирів у Львівському аеропорту зросла на 57% – торік у листопаді літали 80 тисяч людей, цього року – майже 125. Свої послуги тепер надають два міжнародні лоукости, кількість рейсів за рік - майже 16 тисяч.

      Львів - чудове місто для того, щоб подорожувати з нього далі. Грузія, Польща, Словаччина. І це дуже, дуже гарне місце, 
      – зазначив турист із Канади Кевін.

      Euromonitor International склала топ-100 міст, куди приїжджають іноземні туристи. Рахували мандрівників, що перебували у місті щонайменше добу, і приїжджали туди відпочити, до друзів або на бізнес-подію.

      Львів у рейтингу посів 80 місце. Це єдине місто України, що потрапило до списку навіть обійшов ізраїльський Тель-Авів, німецький Франкфурт і шведський Стокгольм, попереду ж – новозеландський Окленд, марокканський Маракеш і столиця Гаваїв Гонолулу. Топ-100 очолив китайський Гонг-Конг.


      Рейтинг

      Торік Львів відвідали понад 2 з половиною мільйони туристів. Серед іноземних гостей найбільше поляків. Лише туристичного збору торік вийшло понад 5 мільйонів гривень. Ці кошти скеровують на розвиток інфраструктури. Та хороший прибуток від мандрівників отримує і приватний бізнес.

      Туристи в середньому витрачають 75 євро за добу. Ми порахувавши середню тривалість перебування, і порахувавши кількість туристів, знаємо, що туристи у Львові залишили близько 615 мільйонів євро,
      – розповіла начальниця управління туризму Львівської міськради Ліна Остапчук.

      Та найбільш перспективним у Ратуші вважають конференц-туризм, минулого року у Львові провели 80 міжнародних подій. Топ-теми – наука, медицина, інформаційні технології.

      Львів має свою перевагу, оскільки ми є такою новою локацією для конференц-індустрії, що є такою доданою вартістю для організаторів міжнародних конференцій,
      – сказав директор Львівського конференц-бюро Андрій Павлів.

      Одна з найбільших міжнародних конференцій – Lviv IT Arena. Серед трьох тисяч учасників – кожен четвертий – іноземець.

      Ми підрахували, що сумарний економічний ефект від присутності цих людей у місті – це приблизно 90 мільйонів гривень за три дні. Тобто це не може порівнятися з "кавовими" туристами. Тому важливо це розвивати в економіці міста, тому що діловий туризм все-таки має вищу додану вартість для міста,
      – заявив засновник Lviv IT Cluster Степан Веселовський.

      За статистикою Euromonitor International, за 5 років Львів піднявся на 51 сходинку – туристів щороку більшає.

      "Це ті кошти, які інвестуються в економіку міста. Малий і середній бізнес активно розвивається, створюються нові робочі місця. Ось це є та користь, яку місто має від туризму", – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

      Теги: Новини України Андрій Садовий Новини Львова Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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