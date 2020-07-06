З 7 липня у Львівські області послаблюють карантин. Зокрема, відновлять роботу готелі, ресторани, спортзали та фітнес-центри.

Рішення послабити карантин на Львівщині прийняли на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

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Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тому при дотриманні обережності та усіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу,

– зазначив очільник області Максим Козицький.

За його словами, ситуацію ретельно контролюватимуть. Кожних три дні будуть оцінювати стан справ. За потреби карантин знову посилять.

Що дозволять з 7 липня

роботу готелів;

закладів громадського харчування;

закладів фізичної культури й спорту;

спортивних залів та фітнес-центрів;

проведення релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі або території, де проводять захід.

Місцеві штаби з ліквідації надзвичайної ситуації до наступного засідання комісії повинні також перевірити готовність дитячих садочків відновити роботу. Якщо захворюваність й надалі спадатиме, то садочки всіх форм власності зможуть відкритися.

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