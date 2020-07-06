Львівщина послаблює карантин: які обмеження знімають
З 7 липня у Львівські області послаблюють карантин. Зокрема, відновлять роботу готелі, ресторани, спортзали та фітнес-центри.
Рішення послабити карантин на Львівщині прийняли на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
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Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тому при дотриманні обережності та усіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу,
– зазначив очільник області Максим Козицький.
За його словами, ситуацію ретельно контролюватимуть. Кожних три дні будуть оцінювати стан справ. За потреби карантин знову посилять.
Що дозволять з 7 липня
- роботу готелів;
- закладів громадського харчування;
- закладів фізичної культури й спорту;
- спортивних залів та фітнес-центрів;
- проведення релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі або території, де проводять захід.
Місцеві штаби з ліквідації надзвичайної ситуації до наступного засідання комісії повинні також перевірити готовність дитячих садочків відновити роботу. Якщо захворюваність й надалі спадатиме, то садочки всіх форм власності зможуть відкритися.
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Коронавірус та карантин на Львівщині: що відомо
- Станом на 6 липня, Львівська область перестала бути регіоном зі значним поширенням COVID-19.
- Наразі у регіоні зафіксували 6 301 випадок зараження коронавірусом. За останню добу – 104 нових.
- Від недуги померли 164 хворих, одужати вдалося 965 людям.
- Завантаженість ліжок у медзакладах, призначених для коронавірусних хворих, становить 43,04%.