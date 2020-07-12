У місті Червоноград, що на Львівщині, водієві автомобіля стало зле за кермом. Він не впорався з кермуванням та збив пішохода, а після цього з’їхав у річку.

ДТП трапилася 11 липня у місті Червоноград. Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА. Важливо Поблизу Миколаєва фура на смерть збила працівника прокуратури: деталі, фото Деталі ДТП У водія автомобіля 2ВАЗ-2121" погіршився стан здоров'я. Внаслідок цього він не впорався з керуванням та наїхав на пішохода, який вів велосипед. Після цього автомобіль з’їхав з моста у річку "Солокія". Що відомо про стан учасників ДТП Водій автомобіля загинув на місці події.

Пасажир, що також перебував в авто, отримав закриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували у нейрохірургічне відділення Червоноградської лікарні.

Пішохід також отримав черепно-мозкову травму і наразі перебуває у реанімації. Причини та обставини події встановлюються. Актуально У Києві на жвавій дорозі загорілося авто: вогонь машину знищив повністю – фото, відео