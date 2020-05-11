На Львівщині карантин можуть послабити раніше, ніж 15 травня

Львівська область стала єдиною в Україні, де наразі не послаблюватимуть обмежувальні заходи через поширення COVID-19. Дату пом'якшення карантину там перенесли на 15 травня. Однак, у ЛОДА не виключають, що це може відбутися й швидше.

Яка ситуація у області, коли та за яких умов відбудеться послаблення карантину – про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Тарас Грень, заступник голови Львівської ОДА.

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Він підкреслив, що симптоми коронавірусу проявляються не одразу. Тому саме зараз може проявитися нова хвиля захворювання, через вихідні та свята, які були 7 – 10 днів тому.

Якщо ж цього не відбудеться, не виключаю, що завтра чи післязавтра (12 чи 13 травня – 24 канал) ми внесемо зміни у рішення комісії ТЕБ і НС. І, можливо, послаблення карантину буде швидше,

– припустив чиновник.

"Але з урахуванням нових летальних випадків ми все-таки завтра зранку вкотре будемо вивчати ситуацію. Якщо динаміка збільшуватиметься, вживатимемо ті чи інші кроки та не послаблюватимемо", – пояснив Грень.

Довідка. З 11 травня в Україні послаблюється карантин згідно з рішенням Кабміну. Проте через значне зростання кількості випадків COVID-19 на Львівщині місцева влада перенесла дату послаблення обмежувальних заходів на 15 травня.

Крім цього, заступник голови Львівської ОДА наголосив, що рішення комісії ТЕБ і НС області, різних районів чи, наприклад, міста Львів є різними. Він вважає, що це – добре, адже кожен насалений пункт та регіон має свою специфіку та особливості.

"Коли комісія ТЕБ і НС Львова виносить рішення, яке не є дзеркальним нашому, це абсолютно нормально та адекватно. Тому що ситуація по області не є однорідною", – підкреслив Грень.

Й додав, що про цю ситуацію варто говорити, керуючись динамікою. Якщо наступного дня буде чіткіша статистика з урахуванням усіх заходів, проведених за минулі вихідні, місцева влада робитиме все, аби таки послабити карантин у області.

Щодо бізнесу – звичайно, всі так чи інакше втомилися від карантину. І це зрозуміло, що бізнес має працювати. Але якщо ця динаміка – позитивна чи негативна – дасть відповідний результат, то думаю, що ці 4 дні є виправданими,

– вважає чиновник.

Грень також наголосив, що напередодні, 9 травня, на Львівщині був своєрідний антирекорд за кількістю захворювань в Україні – хворобу підтвердили у 59 людей. Натомість 11 травня ця цифра зменшилася до 45, тобто вже спостерігається певна позитивна динаміка.

"Починаючи від 11 травня йде поступове зменшення кількості випадків. Тому й потрібні ці 4 дні, щоб визначити, чи точно пішла така тенденція. Якщо завтра, умовно, не буде різкого збільшення, послаблення карантину буде за будь-яких умов", – запевнив він.

Що відомо про COVID-19 на Львівщині?Станом на вечір 11 травня у Львівській області підтвердили 798 випадків коронавірусу COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 22 людини, натомість 157 – одужали.



10 травня лабораторні центри Львова провели 239 ПЛР-тестів, з яких 45 – позитивні. Серед них – 28 мешканців Львова.

Заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень також прокоментував затримку зарплати медикам у області. Адже раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що обіцяні 300% надбавок за роботу з хворими на COVID-19 у повному обсязі за березень виплатила лише Полтавська область.

Чиновник зазначив, що найближчим часом ця ситуація буде виправлена. А питання щодо заборгованості по зарплатах та її збільшенню буде вирішене впродовж тижня.