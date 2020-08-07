19-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, житель міста Самбір Львівської області, двічі наїхав на 4-річну дівчинку. Інцидент трапився, коли водій рухався заднім ходом, дитина в цей момент каталась на самокаті.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, дорожньо-транспортна пригода трапилась 6 серпня 2020 року о 18:20 на вулиці Стрийській у місті Дрогобич.

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Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями.



Самокат, на якому каталась дитина / Фото Нацполіція

Що загрожує водію

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує покарання – штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи терміном до 2 років або обмеження волі до 3 років. Також його можуть позбавити права керувати транспортними засобами на 3 роки.

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Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Обставини події встановлюють.

Увага! Правоохоронці закликали усіх водіїв завжди бути уважними та обережними. Наголосили, що не варто відволікатись на будь-які речі, перебуваючи за кермом. Рухаючись заднім ходом, завждипотрібно контролювати ситуацію у дзеркалах заднього виду, навіть якщо автомобіль обладнаний відеокамерами.



Батьків також закликали уважно стежити за своїми дітьми, особливо малолітніми. Обов'язково вони повинні бути під наглядом в особливо небезпечним місцях: на дорогах, автомобільних стоянках.