Львівські комунальники у Києві допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів

На початку тижня до Києва приїхали шість бригад львівських комунальників разом з усією необхідною технікою. Тепер вони допомагають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів у столиці.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Читайте також Проблеми зі світлом та теплом: як мешканцям столиці пройти опалювальний сезон

Як комунальники допомагають Києву?

Андрій Садовий розповів, що львівські комунальники просто зараз працюють у Києві.

За словами мера Львова, вони відновлюють електрику та внутрішньобудинкові мережі – водопостачання і теплопостачання у житлових будинках, а також розморожують теплотраси та замінюють стояки опалення.

Ми любимо Київ, тому сьогодні маємо бути разом. Дякую нашим людям за небайдужість і витримку!

– написав Садовий.

Львівські комунальники допомагають Києву / Фото: Андрій Садовий

Тим часом у пресслужбі "Львівводоканалу" пояснили, що аварійно-ремонтні бригади водоканалу працюють у Києві у складі спільної делегації разом із фахівцями "Львівтеплоенерго", "Львівсвітла" та Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства.

У старих будинках у центрі Києва бачимо дуже прості, але розумні рішення: внутрішні труби опалення утеплені солом'яними "косичками", закріпленими глиною. Це зроблено ще десятки років тому – й воно працювало,

– йдеться в дописі.

На жаль, ці системи постраждали через обстріли та розмороження. За словами комунальників, тепер їхнє завдання – допомогти відновити те, що служило людям поколіннями.

Яка зараз ситуація в Києві?