21 січня, 15:30
Львівські комунальники у Києві допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів

Поліна Буянова
Основні тези
  • До Києва приїхали шість бригад львівських комунальників з технікою, щоб допомогти ліквідовувати наслідки обстрілів.
  • Львівські комунальники відновлюють електрику, водопостачання, теплопостачання та розморожують теплотраси у Києві.

На початку тижня до Києва приїхали шість бригад львівських комунальників разом з усією необхідною технікою. Тепер вони допомагають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів у столиці.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Як комунальники допомагають Києву?

Андрій Садовий розповів, що львівські комунальники просто зараз працюють у Києві.

За словами мера Львова, вони відновлюють електрику та внутрішньобудинкові мережі – водопостачання і теплопостачання у житлових будинках, а також розморожують теплотраси та замінюють стояки опалення.

Ми любимо Київ, тому сьогодні маємо бути разом. Дякую нашим людям за небайдужість і витримку! 
– написав Садовий.

Львівські комунальники допомагають Києву / Фото: Андрій Садовий

Тим часом у пресслужбі "Львівводоканалу" пояснили, що аварійно-ремонтні бригади водоканалу працюють у Києві у складі спільної делегації разом із фахівцями "Львівтеплоенерго", "Львівсвітла" та Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства.

У старих будинках у центрі Києва бачимо дуже прості, але розумні рішення: внутрішні труби опалення утеплені солом'яними "косичками", закріпленими глиною. Це зроблено ще десятки років тому – й воно працювало, 
– йдеться в дописі.

На жаль, ці системи постраждали через обстріли та розмороження. За словами комунальників, тепер їхнє завдання – допомогти відновити те, що служило людям поколіннями.

Яка зараз ситуація в Києві?

  • Уночі 20 січня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Під прицілом ворога опинився Лівий берег столиці, де після атаки не було водопостачання.
     

  • Вже 21 січня стало відомо, що в Києві відновили водопостачання після масованої атаки, але в деяких районах ще спостерігається знижений тиск.
     

  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Росія веде українську столицю до гуманітарної катастрофи атаками на об'єкти енергетики та системи теплопостачання. Він порадив мешканцям "виїхати, якщо є можливість", поки аварійні бригади намагаються відновити електропостачання в засніженому Києві.