Львівський міжнародний аеропорт відновив роботу і з 19 червня почав приймати перші рейси від початку карантину. Летовище поступово повертається до нормального режиму роботи. Втім поки що пасажирів небагато.

Детальніше про те, як працює Львівський аеропорт в нових умовах, згідно з карантинними обмеженнями – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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При вході у Львівський міжнародний аеропорт пильнують за кожним пасажиром. Навіть якщо їх у день — лише до двохсот.

Працівник служби авіаційної безпеки Мар'ян Бегей розповів, що щодня проводиться температурний скринінг, а також перевірка документів і посадкового талона в пасажирів. Крім цього, співробітники просять тих, хто проводжає, на вулиці попрощатися зі своїми родичами й близькими.



Пасажирам вимірюють температуру при вході в аеропорт / Скриншот з відео

Наступний пункт — реєстрація багажу. Тут через карантин також запровадили зміни.

Ми тепер не маємо змоги доторкатись до пасажирських паспортів, документів, до квитків. Тобто, пасажир обслуговується безконтактно,

– пояснила працівниця служби обслуговування пасажирів Оксана Кравченко.

Дистанції дотримуються і всередині літаків. Про це розповіла Катерина, яка нещодавно повернулась з німецького Франкфурта.

"У літаку було до 15 людей і правила всі були чудово застосовані: люди дотримувались дистанції і носили маски", – відзначила дівчина.

Також вона зауважила, що під час інструктажу стюардеси й стюарди нагадували, що потрібно треба дотримуватись визначених правил і не можна знімати маски.

Що відомо про відновлення туристичних подорожей

Вилітати з львівського летовища в інші країни поки що можуть не всі. На борт пускають тих, хто має робочі візи чи подвійне громадянство. Повноцінні подорожі планують відновити у липні.

Насамперед почали рейси з Німеччини прилітати, і ми прийняли перший рейс з Будапешта. Вже є плани на Анталію, Шарм-ель-Шейх, Хургаду,

– прокоментувала директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська.

Утім поки туристичні подорожі закордон майже неможливі. Охочі можуть літати Україною. Адже зі Львова відновлюють рейси до Одеси та Херсона.



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