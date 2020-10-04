Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької святкує ювілей – 120 років. Ця Опера не найдавніша в Україні, проте одна з найбільш впізнаваних.

Уже 120 років зі сцени Львівського оперного театру звучать твори найвідоміших композиторів. Колектив театру налічує 600 працівників, половина з яких – творчий склад. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Незважаючи на те, що в Україні опера не настільки популярна, як у європейських країнах, щороку все більше глядачів приходять до театру.

У наш театр приходить багато іноземців. Тішить те, що у Львові теж зараз стає модним ходити в театр, зокрема, молоді це також цікаво,

– розповіла солістка та заслужена артистка України Любов Качала.



Заслужена артистка України Любов Качала / Скриншот з відео

Артисти опери виконують найскладніші партії

У театрі запевнили, що львівським артистам під силу виконати навіть найскладніші партії. Водночас солісти навіть виконують партії багатьма іноземними мовами.

Музичний керівник опери Іван Чередніченко розповів, що свого часу Львівська опера єдина в Україні мала в репертуарі опери Вагнера. Для співаків це дуже складна музика. За його словами, Львівська опера має в своєму репертуарі такі знакові українські твори, як:

"Богдан Хмельницький" Данькевича,

"Украдене щастя" Мейтуса,

"Цвіт папороті" Станковича.



Львівська опера єдина мала в репертуарі опери Вагнера / Скриншот з відео

Без курйозів не буває

Та незважаючи на те, що оперне мистецтво – справа серйозна, без курйозів не буває.

"Звичайно, забували текст. Але переважно на виставах в нас є суфлери, які можуть підказати. Однак в той момент, коли хтось забуває текст, зазвичай тиша – всі в паніці, зокрема й суфлер, – розповіла солістка Львівської опери Людмила Осташ.

Більш сучасні номери та відхід від консерватизму

В театрі намагаються відійти від консервативного мистецтва. У репертуарі Оперного театру – вистави як для дорослих, так і для дітей. А номери виконавців потрохи починають бути більш сучасними.

Моє завдання – вивести театр із "музею", щоб він був не такий "заскорузлий", а будив якусь думку та викликав емоції. Наприклад, наразі у Львові вважається непрестижним не побувати на "Цвітові папороті" Станковича,

– повідомив генеральний директор Львівської опери Василь Вовкун.



Гендиректор Львівської опери Василь Вовкун / Скриншот з відео

Театр збудували за найкращими технічними розробками

За понад століття театр приваблював не лише своїми виставами, а й неповторною архітектурою. Його збудували за проєктом відомого архітектора Зиґмунта Ґорґолевського, реалізували найкращі технічні рішення того часу.



Театр збудували за проєктом Ґорґолевського / Скриншот з відео

Львівська опера, на відміну від театру Скарбека, одразу мала сучасне освітлення, електрика була своєрідною новацією. У Львові вулиці освітлювалися газовими ліхтарями, а в театрі була електрика, – розповів історик Іван Сварник.

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької не припиняв свою роботу навіть у часи Другої світової війни. Наразі в Опері проходять понад 80 вистав на рік. А до свого 120-річного ювілею готують грандіозний концерт.