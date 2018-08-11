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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Львів'янин неочікувано привітав кохану з Днем народження: вражаюче відео

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У суботу, 11 серпня, львівський ІТ-бізнесмен Михайло Лазор привітати свою кохану Анастасію Кабанову з Днем народження на очах у всього міста, а також вразити подарунком.

До початку дійства біля фонтана вже встигли зібратися перехожі. Вони навіть не підозрювали, що вся метушня – заради особливої місії.

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Свою кохану Михайло повільно підвів до трансформера Bumblebee і все почалося. За хвилину підбігли міми, які зненацька закрили Анастасії очі та завели до головного подарунка. Це спортивний Ford Mustang чорно-жовтого кольору.


Неочікуваний подарунок

Святковий сюрприз для Анастасії влаштували всього лише за день. Залучили майже два десятки людей. 

"Дуже важливо, щоб була ідейна складова. Ми її придумали. Головне завдання – це створити несподіванку. Людина абсолютно не має здогадуватися, що відбувається, це має бути ненав'язливо", – пояснив організатор Денис Ринський.


Оригінальне привітання з Днем народження

Закоханим романтика та гарний настрій, а містянам, які стали свідками сюрпризу – дивовижне шоу. 

"Мене переповнювали емоції, ніби це зі мною сталось. Я в такому ж самому шоці, напевно, як Настя, якій дістався такий подарунок. Це казки, в які хоче вірити кожна дівчина", – сказала львів'янка Олена.

Теги: Новини України Новини Львова
Джерело: 24 канал
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