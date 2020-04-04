Львів'янин порушив карантин та накинувся з кулаками на поліцейських
У Львові відкрили кримінальне провадження на порушника правил карантину, який агресивно відреагував на зауваження правоохоронців.
Інцидент трапився 4 квітня в парку "Високий замок". Поліцейські виявили 32-річного львів'янина, який вирішив прогулятись без засобу індивідуального захисту – маски чи респіратора. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.
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Правоохоронці спершу провели з чоловіком роз'яснювальну бесіду та пригадали вимоги карантину. Після цього він пообіцяв повернутись додому.
Однак через пів години поліцейські знову побачили порушника в іншому кінці парку.
Під час повторної роз'яснювальної бесіди він почав поводитись агресивно, нецензурно лаявся, вирвав із рук поліцейського пам’ятку з видрукуваними правилами карантину, порвав її, після чого напав на правоохоронця, пошкодивши йому формений одяг,
– повідомили у пресслужбі.
Чоловіка затримали. Тепер йому світить не лише адмінпротокол, але й кримінальне провадження через опір представнику поліції.
Львів'янин накинувся з кулаками на поліцейських:
Увага! Від початку карантину львівські поліцейські склали на порушників вже 111 адмінпротоколів. Рішення в кожному окремому випадку прийматиме суд.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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