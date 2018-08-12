Львів'янин став переможцем Кубка світу з авіамоделювання

Львівський авіамоделювальник Максим Лобзін разом з киянином Ігорем Савченком стали переможцями Кубка світу. На змаганнях вони випустили в небо свій маленький переможний літак. Їхнім завданням було якомога швидше здолати 10 кілометрів у небі.

Це історична для Максима Лобзіна кордова модель, яка літає по колу в небі.

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Максим Лобзін став переможцем Кубка світу з авіамоделювання

Таким маленьким літаком керують за допомогою сталевого каната. Важить літак 350 грамів, але розвиває блискавичну швидкість – до 220 кілометрів за годину. Такий літак має бути максимально легким, але міцним. Його серце – двигун внутрішнього згорання.

Наші змагання, як у Формулі-1, – хто швидше 10 кілометрів пролетить. Баку вистачає тільки на 3-3,5 кілометри. Треба робити і дозаправки,

– пояснив Лобзін.

Заправляють цю "кордову пташку" паливом, основа якого гас. А решта – домішки, над якими уже мудрує кожна команда окремо. Матеріали для моделі надсучасні та легкі. Одну деталь роблять декілька місяців.

Учитель Максима пам'ятає його ще школярем, коли той уперше переступив поріг центру науково-технічної творчості.

Коли приходить дитина, то видно одразу, що в неї очі горять. Вона постійно хоче щось вдосконалювати. Він не зупиняється на чомусь досягнутому. Він хоче робити більш складне,

– розповів учитель Максима Лобзіна Олег Пшеничний.

Обов'язки Максима – підібрати склад палива, налаштувати й запустити двигун. А його напарник Ігор Савченко керує моделлю в повітрі. Загалом на результат команди працює аж двадцятеро людей. На змаганнях одночасно виступають по троє суперників. Тож додаткове завдання – уникнути зіткнення з літаком опонента.

Можна сказати, що ми адреналінові маньяки. Тому що такий заряд адреналіну, який ми отримуємо під час гонки, ніде отримати не можна,

– переконує Максим Лобзін.

Український тандем не лише достроково став володарем Кубка світу, але й встановив рекорд за кількістю балів. А тепер працює над тим, аби здивувати візаві у новому сезоні. Знову кинуть виклик суперникам українські спортсмени навесні наступного року.