У Львові 10 жовтня помер видатний український поет і публіцист Микола Петренко. Літератору було 94 роки.

Про смерть Петренка повідомила пресслужба Львівської міської ради. Співчуття рідним та близьким митця висловив мер Львова Андрій Садовий.

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Уся новітня історія України у житті однієї людини — поета Миколи Петренка. Від Великого Голоду – до концтаборів, примусових робіт на шахтах Донбасу і на Камчатці, від виживання у цензурній клітці Радянської України – до небувалої популярності джазового хіта "Намалюй мені ніч", від стограмової пайки хліба – до входження його віршів у шкільну програму Нової української школи,

– розповів Садовий.

Останні дні життя літератор провів у лікарні. У листопаді йому виповнилося б 95 років.

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