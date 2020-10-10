У Львові помер легендарний письменник Микола Петренко
У Львові 10 жовтня помер видатний український поет і публіцист Микола Петренко. Літератору було 94 роки.
Про смерть Петренка повідомила пресслужба Львівської міської ради. Співчуття рідним та близьким митця висловив мер Львова Андрій Садовий.
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Уся новітня історія України у житті однієї людини — поета Миколи Петренка. Від Великого Голоду – до концтаборів, примусових робіт на шахтах Донбасу і на Камчатці, від виживання у цензурній клітці Радянської України – до небувалої популярності джазового хіта "Намалюй мені ніч", від стограмової пайки хліба – до входження його віршів у шкільну програму Нової української школи,
– розповів Садовий.
Останні дні життя літератор провів у лікарні. У листопаді йому виповнилося б 95 років.
Що відомо про життєвий шлях письменника
- Під час Другої світової війни був депортований у Німеччину. За спробу втечі опинився у концтаборі.
- Після повернення на Батьківщину опинився у руках радянської влади. Тоді пережив фільтраційні та трудові табори в СРСР, зокрема на Камчатці.
- Був автором понад сотні книг у різних жанрах.
- Створив низку легендарних хітів разом з Володимиром Івасюком, Ігорем Білозором, Миколою Колессою, Анатолієм Кос-Анатольським, Богданом Весоловським