У Львові ввечері 6 серпня зайнялась одна з виробничих будівель. Роботу вогнеборцям ускладнило те, що була загроза вибуху: загорівся газовий трубопровід.

При ліквідації використовували пожежний потяг

Полум'я спалахнуло на вулиці Шевченка. Про це інформує пресслужба ДСНС у Львівській області.

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На місці події існувала загроза вибуху, адже зайнявся трубопровід з газом. Також до будівлі не було під'єднане водопостачання. Отож пожежні рукави довелось тягнути до найближчого джерела води.

Причини пожежі з'ясовують правоохоронці

З полум'ям боролись близько 70 рятувальників. Вони використовували під час роботи пожежний потяг. Їм знадобилось трохи менше ніж три години, щоб локалізувати пожежу, та ще година – аби повністю її ліквідувати.

Вогонь знищив 600 квадратних метрів покрівлі, також багато виробничого обладнання на площі понад 150 квадратних метрів та зовнішнє утеплення. На щастя, постраждалих немає. Обставини та причини пожежі з'ясовують правоохоронні органи.



Пожежу ліквідовували близько 70 вогнеборців / Фото ДСНС



До будівлі не під'єднали водопостачання / Фото ДСНС



Постраждалих немає / Фото ДСНС



Згоріло обладнання / Фото ДСНС