У Львові пролунала серія вибухів: місто під ракетною атакою
- У Львові зранку 21 серпня пролунала серія вибухів.
- Місто було під ракетним ударом.
Від ночі росіяни тероризують міста України. Під ранок 21 серпня під прицілом ворога опинився Львів.
Там пролунала серія вибухів. Про це повідомляємо з посиланням на журналістів 24 Каналу, які перебувають в місті.
Дивіться також У Києві та на Київщині лунали вибухи
Що відомо про вибухи у Львові?
Близько 6 години ранку Максим Козицький, очільник ОВА, звернувся до жителів регіону з прохання перебувати в укриттях. В Повітряних силах зазначали, що крилаті ракети у Тернопільській області. Курс – західний.
О 6:05 Козицький повідомив про рух крилатої ракети на Львів. Про ракету в напрямку міста інформував і мер Львова Андрій Садовий.
Вже через кілька хвилин у Львові пролунала серія вибухів.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, що вночі 21 серпня російські війська атакували Львів також "Шахедами". В регіоні працювали сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.
Зазначимо, що повітряна тривога на Львівщині триває з 2:50. Станом на о пів на 7 годину ранку тривога в регіоні все ще триває.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Дивіться також Що відомо про ракети "Кинджал", які Росія запускала 21 серпня
Де лунали вибухи?
Цього ж ранку російські війська атакували Закарпаття ракетами. Внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби.
Зранку вибухи лунали й в Луцьку. Вибухи, які жителі Луцька чули раніше – були через атаку російських БпЛА.
Відомо, що ворог завдав по Запоріжжю два удари. Там зафіксовано пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч – в них вибиті вікна.
Додамо, що також у Київській області та у столиці працювали сили ППО.
Загалом, у ніч проти 21 серпня Росія продовжила свій терор, масовано атакувавши Україну, і запустивши "Шахеди" та ракети по регіонах.