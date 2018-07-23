Львовом курсуватимуть німецькі трамваї: перша партія вже у місті
До Львова прибули перші 3 трамваї з Німеччини, завтра, 24 липня очікують отримати ще 3.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
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Зараз трамваї знаходяться на території трамвайного депо – в організаційно-митній зоні. А після проходження усіх юридичних процедур зможуть розпочати курсування на маршрутах.
До Львова прибули німецькі трамваї
"Також необхідно отримати сертифікацію, згідно з українським законодавством. І лише після проходження усіх цих процедур трамваї зможуть розпочати свою роботу на маршрутах", — пояснив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.
Львів має отримати від Німеччини загалом 30 трамваїв. Наступні партії приходитимуть по 8 одиниць кожного місяця.