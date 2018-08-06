Максим Мартинюк: експорт зернових стабільно поповнює казну

1 липня стартував новий маркетинговий 2018/2019 рік.

Українські аграрії вже встигли поставити на зовнішні ринки 1,5 млн тонн зерна. Минулий сезон прийшов до фінішу і ознаменувався стабільними фінансовими результатами, які стали історією, але вимагають осмислення.

На своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк провів аналіз тенденцій у формуванні валютної виручки від продажу зернових культур за кордон.

Вихідні дані для аналізу такі. Фіксуючи закінчення маркетингового 2017/2018 року, Міністерство аграрної політики та продовольства розмістило на своєму сайті інформацію Державної фіскальної служби за її підсумками: Україною було продано за кордон 39,4 млн тонн зернових культур, при цьому експортна виручка від реалізації склала 6,4 млрд доларів США. У попередньому сезоні було відвантажено на зовнішні ринки 43,8 млн тонн зерна.

Питання завдання: чому фінансовий результат залишився на рівні маркетингового сезону 2016/2017 року. Відповідаючи на це питання, Максим Мартинюк вказав на основну причину такого вирівнювання – відновлення світових цін на зернові культури. Досліджуючи динаміку такого зростання, він навів дані Державного комітету статистики, які вказують на очевидну тенденцію підвищення цін протягом маркетингового періоду 2017/2018 року: у вересні 2017 року вартість експортного зерна підвищилася на 4,4% в порівнянні з даними цього ж місяця попереднього року, а вже в травні 2018 року приріст експортної ціни на зернові склав 12,1%.

Таким чином, підводить підсумки Максим Мартинюк, падіння фізичного експорту вдалося компенсувати збільшенням вартості зернової продукції. За його словами, 41% всієї валютної виручки в Україну склав експорт сільськогосподарської продукції 2017 року, при цьому зернові культури склали майже половину цього обсягу.

Для довідки. Десять країн в світі є найбільшими покупцями українського зерна. Це Єгипет, Китай, Іспанія, Індонезія, Нідерланди, Ізраїль, Туніс, Італія, Саудівська Аравія і Бангладеш. Найбільші закупівлі зернових в доларах США виробляють перші п'ять країн зі списку: Єгипет – 724 млн, Китай – 594 млн, Іспанія – 459 млн. Індонезія – 375 млн. Нідерланди – 348 млн.

Першу позицію в структурі експорту посіла кукурудза – 17,8 млн тонн, друге місце у пшениці – 17,2 млн тонн, на третьому місці ячмінь – 4,3 млн тонн. Майже вся продукція, що експортується, транспортувалася морськими судами. Відвантаження основних обсягів проводилася в портах Чорноморська, Одеси, Южного, Миколаєва.