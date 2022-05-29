У Маріуполі окупанти облаштували трупозвалище прямо в супермаркеті

Жорстокості та цинічності росіян немає меж. У Маріуполі в приміщенні супермаркету "Щирий кум" вони облаштували трупозвалище.

До супермаркету в Лівобережному районі росіяни звозять тіла загиблих, яких вимило з могили при спробі відновлення водопостачання та частково – ексгумованих. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Дії окупантів шокують

Андрющенко наголосив, що людей просто звалюють на купу, наче сміття. Він зазначив, що в міста катастрофічно не вистачає місць для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. Через це в Москві навіть розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів.

Наочна демонстрація нелюдськості та загроз епідемії,

– наголосив радник.

Він опублікував фото трупозвалища, на яке неможливо дивитись спокійно.



Трупозвалище у супермаркеті Маріуполя / Фото з телеграму "Мариуполь сейчас"

Що відбувається в Маріуполі

Маріуполь росіяни тримали в блокаді від початку повномасштабного вторгнення. Мирні жителі ховались по підвалах без їжі, води та елементарних людських потреб.

Лише за 2 місяці окупації росіяни вбили більше мешканців, ніж гітлерівці за 2 роки під час Другої світової. Загинули щонайменше 22 тисячі маріупольців, однак реальні цифри можуть бути значно більшими.

Супутникові знімки свідчать, що біля Маріуполя є щонайменше три місця масових поховань.

Захисники Маріуполя понад 2 місяці героїчно стримували ворога. Однак 16 травня вони отримали наказ припинити оборону та зберегти свої життя. Після цього з "Азовсталі" розпочалася евакуація українських військових. Згодом їх мають обміняти та повернути додому.

Наразі приблизно 150 – 170 тисяч людей залишаються у заблокованому місті. Вони намагаються виживати, попри знущання окупантів.

Через відсутність води та санітарії, за прогнозами ВООЗ, можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.

Росіяни цинічно заявляють, що збираються розвивати у Маріуполі курортну сферу. Однак цілком ймовірно, що в планах Кремля зробити з міста військову базу.

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