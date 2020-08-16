У Києві 16 серпня на Михайлівській площі розпочався "марш за вільну Білорусь". На акцію в столиці України прийшли близько 70 людей.

Як повідомляє "Суспільне", люди тримають плакати та національні біло-червоно-білі стяги Білорусі. Актуально Лукашенко хоче, щоб з живим ланцюгом з Києва у Вільнюс розібралися силовики Що відомо про акцію в Києві на підтримку протестів у Білорусі Акція розпочалася з віча, після якого учасники вирушили ходою до посольства Білорусі в Україні, де відбудеться мітинг. Закінчити акцію планують о 15:00.

Автомобіли, які проїжджають повз колону, сигналять, висловлюючи підтримку.

За словами одного із організаторів маршу Олега Овчинникова, який проживає в Україні з 2014 року, учасники хочуть привернути увагу міжнародної спільноти до того, що відбувається у Білорусі.

Акція в Києві на підтримку протестів у Білорусі / Фото Лілії Гончарук для "Суспільного" Дивіться відео з акції "Марш за вільну Білорусь":