Марш за вільну Білорусь: у Києві проходить чергова акція солідарності – відео, фото
У Києві 16 серпня на Михайлівській площі розпочався "марш за вільну Білорусь". На акцію в столиці України прийшли близько 70 людей.
Як повідомляє "Суспільне", люди тримають плакати та національні біло-червоно-білі стяги Білорусі.
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Що відомо про акцію в Києві на підтримку протестів у Білорусі
- Акція розпочалася з віча, після якого учасники вирушили ходою до посольства Білорусі в Україні, де відбудеться мітинг. Закінчити акцію планують о 15:00.
- Автомобіли, які проїжджають повз колону, сигналять, висловлюючи підтримку.
- За словами одного із організаторів маршу Олега Овчинникова, який проживає в Україні з 2014 року, учасники хочуть привернути увагу міжнародної спільноти до того, що відбувається у Білорусі.
Акція в Києві на підтримку протестів у Білорусі / Фото Лілії Гончарук для "Суспільного"
Дивіться відео з акції "Марш за вільну Білорусь":