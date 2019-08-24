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      У Києві розпочинається Марш захисників до Дня Незалежності

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      Марш захисників України 2019 онлайн трансляція – День Незалежності 2019
      У Києві розпочався Марш захисників до Дня Незалежності / ua.news

      У Києві розпочався Марш захисників до 28-ї річниці Дня Незалежності України. Його проводить Рух ветеранів України та фонд "Повернись живим".

      Колони ветеранів, волонтерів і сімей загиблих мали збиратись о 10 годині ранку 24 серпня в парку Тараса Шевченка. Однак багато людей – приблизно кілька тисяч – прийшли ще о 9.

      Тим часом: У Києві розпочалась Хода гідності до Дня Незалежності: онлайн трансляція

      Після збору всіх учасників марш буде йти до ЦУМУ, де відбудеться вирівнювання строю.

      Далі колони крокуватимуть на Майдану Незалежності. Там учасники маршу вишикуються, виконають державний гімн України, після чого разом з глядачами піднімуться до "Стіни пам'яті", щоб здійснити міжконфесійний молебень за загиблими.

      Під час Маршу захисників не буде промов, політиків, піару та провокацій.

      Як зазначив журналістам 24 каналу співорганізатор Маршу, організаторам пропонували пройтись oфіціцним парадом, однак вони відмовились.

      Відео: волонтери, військові та їх родичі почали збиратися у парку Тараса Шевченка

      Новина доповнюється.

      Що відомо про Марш захисників до Дня Незалежності?

      Після того, як Володимир Зеленський вирішив скасувати парад, військові запропонували альтернативний марш, на якому не буде промов, політиків, піару та провокацій. Головними домовленостями щодо Маршу захисників були такі:

      1. марш буде повністю аполітичним;
      2. будь-яка символіка політичних партій буде знищуватися одразу, після того як хтось спробує її дістати;
      3. на марші не передбачено трибун і пафосних промов від спікерів;
      4. буде хода ветеранів війни, які віддадуть військове вітання народу, який вони захищали;
      5. марш не буде проводитись за державний кошт чи кошт когось із політиків – гроші на його проведення будуть зібрані фондом "Повернись Живим".

      Усі гроші, які не буде витрачено на марш, підуть на оновлення стіни пам'яті полеглим біля Михайлівського собору. Якщо щось лишиться навіть після цього – організатори планують витратити їх на тепловізори для нашої армії.

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      Теги: Новини України День Незалежності Новини Києва Збройні сили України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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