Маршрутка з пасажирами загорілась у Києві: шокуюче відео
У Києві біля метро "Лісова" маршрутка з пасажирами загорілась просто під час руху.
За інформацією столичної ДСНС, пожежа трапилась зранку, о 8:45, на Броварському проспекті.
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Рятувальники ліквідували пожежу за дев'ять хвилин. Вогонь встиг знищити салон авто, але ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють причину займання.
У Києві згоріла маршрутка / Фото kiev.informator.ua
Маршрутка загорілась під час руху / Фото kiev.informator.ua
Салон після пожежі / Фото kiev.informator.ua
До слова, це вже друга пожежа у маршрутці за тиждень. У суботи, 13 липня, аналогічна подія сталася у Харкові. Там теж на ходу переповнена вщент людьми загорілася маршрутка. На щастя, обійшлося без жертв.