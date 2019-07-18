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      Маршрутка з пасажирами загорілась у Києві: шокуюче відео

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      Маршрутка з пасажирами загорілась у Києв
      Маршрутка з пасажирами загорілась у Києв / kiev.informator.ua

      У Києві біля метро "Лісова" маршрутка з пасажирами загорілась просто під час руху.

      За інформацією столичної ДСНС, пожежа трапилась зранку, о 8:45, на Броварському проспекті.

      До слова: у Києві водій автобуса під час руху грав за кермом у гру на смартфоні: відео

      Рятувальники ліквідували пожежу за дев'ять хвилин. Вогонь встиг знищити салон авто, але ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють причину займання. 

      маршрутка київ горить
      У Києві згоріла маршрутка / Фото kiev.informator.ua

      маршрутка київ
      Маршрутка загорілась під час руху / Фото kiev.informator.ua

      маршрутка пожежа київ
      Салон після пожежі / Фото kiev.informator.ua

      До слова, це вже друга пожежа у маршрутці за тиждень. У суботи, 13 липня, аналогічна подія сталася у Харкові. Там теж на ходу переповнена вщент людьми загорілася маршрутка. На щастя, обійшлося без жертв.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа Транспорт
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