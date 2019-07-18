Маршрутка з пасажирами загорілась у Києві: шокуюче відео

У Києві біля метро "Лісова" маршрутка з пасажирами загорілась просто під час руху.

За інформацією столичної ДСНС, пожежа трапилась зранку, о 8:45, на Броварському проспекті.

До слова: у Києві водій автобуса під час руху грав за кермом у гру на смартфоні: відео

Рятувальники ліквідували пожежу за дев'ять хвилин. Вогонь встиг знищити салон авто, але ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють причину займання.



У Києві згоріла маршрутка / Фото kiev.informator.ua



Маршрутка загорілась під час руху / Фото kiev.informator.ua



Салон після пожежі / Фото kiev.informator.ua

До слова, це вже друга пожежа у маршрутці за тиждень. У суботи, 13 липня, аналогічна подія сталася у Харкові. Там теж на ходу переповнена вщент людьми загорілася маршрутка. На щастя, обійшлося без жертв.