Карантин в Україні триватиме до 31 липня. Влада поступово послаблює певні карантинні заходи. Але багато хто сприймає це як повне скасування обмежень.

Так, в київському метро жінка замість маски одягнула лист лопуха, інша взагалі сиділа без неї. Відповідне фото опублікував у фейсбук "Київ-оперативний".

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"Максимальний рівень захисту", – підписали світлину.



Жінка одягнула лопух замість маски / Фото "Київ-оперативний"

Користувачі в мережі одразу ж відреагували на таку витівку. Одні пишуть, що це неприпустимо, інші ж іронічно зазначили, що маска зроблена з екологічних матеріалів.

"Одна з подорожником, інша без маски! Це так по-нашому", – написав один з коментаторів.



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