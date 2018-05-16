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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Масова бійка за участю поліції та комунальників сталася у Києві

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Поліція та комунальники побилися з місцевими жителями у Києві
Поліція та комунальники побилися з місцевими жителями у Києві / "Інформатор"

Уночі проти 16 квітня у Києві на вулиці Милютенка під час демонтажу автостоянки, який здійснювали працівники комунального підприємства "Благоустрій", виникла масова бійка ще за участю поліції.

Як повідомляє ресурс "Інформатор", сталося це, коли комунальники намагалися на місце завезти важку техніку.

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За інформацією журналістів, коли на територію парковки заїхав підйомний кран, він зачепив автомобіль BMW, який власник залишив на ніч та пішов спати. Відтак, на місце події відразу ж прибігли місцеві мешканці та активісти, а сторожі замкнулися всередині сторожки.

Працівники, які перебували на зміні, переконують, що перед приїздом першого патруля поліції їм відключили світло, а коли ж почалися активні дії, кабелі камер зовнішнього спостереження перерізали, скло розбили лопатами, а двері виламали ломом.

Київ, бійка, комунальники, поліція, автостоянка
Охорона стоянки переконує, що поліцейські та комунальники понівечили їхню сторожку 

До слова, у демонтажі брало участь близько 10 осіб "Благоустрій" та приблизно 20 осіб спецпідрозділу поліції та патрульних.

Внаслідок сутичок працівники поліції затримали дві людини: журналіста та юриста організації "Рішучі Громадяни". Опісля на виклик місцевих жителів прибула ще й слідчо-оперативна група.

Київ, бійка, комунальники, поліція, автостоянка
Участь у сутичках з одного боку брали поліцейські та комунальники, а з іншого – охорона та місцеві жителі

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За словами чергової, цю стоянку встановили законно та є всі дозвільні документи. Жінка розповіла, що стоянку побудували в 1981 році. Також вона підкреслила, що це вже не перша спроба знести стоянку – зокрема, 21 квітня комунальники зрізали та вивезли огорожу, а 24 числа також приїжджали поліцейські з технікою та намагалися знести сторожку.

Відео з місця масовї бійки на автостоянці у Києві  

 

Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Києва Сутички Поліція
Джерело: 24 Канал
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