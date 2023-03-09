Для Путіна та росіян: яка мета масованих ракетних ударів по Україні

9 березня країна-агресорка завдала ударів по території України. В результаті ракетних обстрілів загинули люди, пошкоджені цивільні будівлі і об'єкти інфраструктури. Росіяни назвали цю масовану ракетну атаку "ударами возмездія" за ДРГ, яка перейшла кордон у Брянській області.

Але скільки б не бомбардував ворог Україну, нічого в нього не вийде. Так вважає керівник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко. Він розповів 24 Каналу, що окупанти вчиняли ракетні обстріли восени і протягом всієї зими, але нічого, крім роздратування і злості у українців не викликали.

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Головне викликати патріотичний порив

Він наголосив, що росіяни це роблять для внутрішнього заспокоєння.

Також вони це роблять, мабуть для Владіміра Путіна, якому розповідають, що з цього щось може вийти. Що це, можливо, затягне війну, або зробить Україну поступливішою,

– припустив Бобриненко.

Він зазначив, що ці методи не працюють не тільки проти українців, вони не працюють взагалі – це доведено історією, зокрема, Другої світової війни.

Але Путін історії не вчить, і взагалі в Росії мало хто знає навіть власну історію. Вони знають вигадану історію, яку самі ж собі пишуть,

– підкреслив експерт.

За його словами, росіяни в жодний військовий об'єкт не поцілили в Україні, але в їхніх "скрижалях" написано, що вони завалили "завод по виробництву дронів", якісь "логістичні центри" тощо.

"Все це Скабєєва, Соловйов та інші російські пропагандисти вигадують для внутрішнього вжитку. І найголовніше для них – викликати у росіян патріотичний порив і змусити російське суспільство співати "Вставай страна огромная", – наголосив він.

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Воювати росіяни не дуже хочуть

Бобриненко звернув увагу, що в країні-агресорці між владою і суспільством існує певний баланс: Путін не торкається суспільства, дає їм якісь крихти, щоб вони не померли з голоду, але натомість не втягує їх в політику.

А зараз російське суспільство з авторитарного перетворюється на тоталітарне. Різниця між ними в тому, що при авторитарному режимі правитель не зачіпає суспільство. А при тоталітарному навіть вимагає активної участі в політиці – тобто всі мають вставати і співати "Вставай страна огромная". А хто не співає, той іде на зону,

– відзначив співрозмовник.

Проте, на його думку, росіяни не дуже хочуть вставати і співати. Вони не хочуть "отєчєствєнной" війни, вони хочуть лежати на дивані і дивитися, як розстрілюють нашого полоненого, як розстрілюють наші міста і аплодувати цьому.

"А воювати вони не дуже хочуть, тому Путін, знаючи, мабуть, ці настрої, не дуже квапиться з новою хвилею мобілізації. Що для нас краще", – зазначив Віктор Бобиренко.

Масовані ракетні обстріли 9 березня: головне

Російський опозиційний політик та чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що логіка російського диктатора Владіміра Путіна є абсолютно іншою і не варто шукати в ній сенс з позиції нормальної людини. За його словами, ця атака цілком вписується в логіку бюрократії – атакували, бо ракети підвезли. Їх не було, потім підвезли й одразу атакували. От і все – є план і треба його виконувати.

Ця атака є нетиповою для окупантів, зокрема й тим, що вони використали "Кинджали". Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що російські гіперзвукові ракети "Кинджал" є дуже дорогим озброєнням і коштують у понад 20 мільйонів доларів за одиницю і за всю війну досі було зафіксовано 3 випадки її використання.

Російські окупанти мають хворе бажання атакувати українців у пам'ятні дні. Михайло Шаманов – речник Київської міської військової адміністрації заявив, що ворог міг навмисно здійснити масовану атаку 9 березня – у День народження Тараса Шевченка. За його словами, таким чином росіяни намагаються заплямувати День народження Кобзаря.

9 березня ворог несподівано запустив аж 6 гіперзвукових ракет "Кинджал". В ефірі 24 Каналу речник сил ППО Юрій Ігнат вперше озвучив інформацію про 6 використаних ракет "Кинджал". Згодом цю інформацію підтвердили у ЗСУ.