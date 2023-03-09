Для Путина и россиян: какова цель массированных ракетных ударов по Украине

9 марта страна-агрессор нанесла удары по территории Украины. В результате ракетных обстрелов погибли люди, повреждены гражданские здания и объекты инфраструктуры. Россияне назвали эту массированную ракетную атаку "ударами возмездия" за ДРГ, перешедшую границу в Брянской области.

Но сколько бы ни бомбил враг Украину, ничего у него не получится. Так считает руководитель "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко. Он рассказал 24 Каналу, что оккупанты совершали ракетные обстрелы осенью и в течение всей зимы, но ничего, кроме раздражения и злобы у украинцев не вызывали.

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Главное вызвать патриотический порыв

Он подчеркнул, что россияне это делают для внутреннего успокоения.

Также они это делают, видимо, для Владимира Путина, которому рассказывают, что из этого что-то может выйти. Что это, возможно, затянет войну, или сделает Украину покладистее,

– предположил Бобриненко.

Он отметил, что эти методы не работают не только против украинцев, они не работают вообще – это доказано историей, в частности Второй мировой войны.

Но Путин истории не учит, и вообще в России немногие знают даже собственную историю. Они знают вымышленную историю, которую сами же себе пишут,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, россияне ни в один военный объект не попали в Украину, но в их "скрижалях" написано, что они завалили "завод по производству дронов", какие-то "логистические центры" и тому подобное.

"Все это Скабеева, Соловьев и другие российские пропагандисты придумывают для внутреннего обихода. И самое главное для них – вызвать у россиян патриотический порыв и заставить российское общество петь "Вставай страна огромная", – подчеркнул он.

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Воевать россияне не очень хотят

Бобриненко обратил внимание, что в стране-агрессоре между властью и обществом существует определенный баланс: Путин не касается общества, дает им какие-то крохи, чтобы они не умерли от голода, но не втягивает их в политику.

А сейчас российское общество из авторитарного превращается в тоталитарное. Разница между ними в том, что при авторитарном режиме правитель не трогает общество. А при тоталитарном даже требует активного участия в политике – то есть, все должны вставать и петь "Вставай страна огромная". А кто не поет, тот идет на зону,

– отметил собеседник.

Однако, по его мнению, россияне не очень-то хотят вставать и петь. Они не хотят "отечественной" войны, они хотят лежать на диване и смотреть, как расстреливают нашего пленника, как расстреливают наши города и аплодировать этому.

"А воевать они не очень хотят, поэтому Путин, зная эти настроения, не торопится с новой волной мобилизации. Что для нас лучше", - отметил Виктор Бобиренко.

Массированные ракетные обстрелы 9 марта: главное

Российский оппозиционный политик и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что логика российского диктатора Владимира Путина совершенно иная и не следует искать в ней смысл с позиции нормального человека. По его словам, эта атака полностью вписывается в логику бюрократии – атаковали, потому что ракеты подвезли. Их не было, потом подвезли и сразу атаковали. Вот и все – есть план и нужно его выполнять.

Эта атака нетипична для оккупантов, в том числе и тем, что они использовали "Кинжалы". Военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" – очень дорогое вооружение и стоят более 20 миллионов долларов за единицу и за всю войну до сих пор было зафиксировано 3 случая ее использования.

Российские оккупанты имеют больное желание атаковать украинцев в памятные дни. Михаил Шаманов – спикер Киевской городской военной администрации заявил, что враг мог умышленно осуществить массированную атаку 9 марта – в День рождения Тараса Шевченко. По его словам, таким образом россияне пытаются запятнать День рождения Кобзаря.

9 марта враг неожиданно запустил 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал". В эфире 24 Канала спикер сил ПВО Юрий Игнат впервые озвучил информацию о 6 использованных ракетах "Кинжал". Впоследствии эту информацию подтвердили в ВСУ.