Масштаби трудової міграції загрожують економічному розвитку країни, – ЗМІ

В Уряді визнали, що масштаби трудової міграції загрожують економічному розвитку країни.

Про це повідомляє в своєму сюжеті 24 канал. Згідно з даними Міністерства соціальної політики України, на сезонні заробітки за кордон щорічно виїжджає майже 9 мільйонів українців. Ще понад три мільйони проживають там і працюють на постійній основі.

Згідно з даними міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, в Україні склалася катастрофічна ситуація з трудовою міграцією.

У нас дійсно катастрофічна ситуація. В одній тільки Польщі проживає близько 1 мільйон 400 тисяч українців,

– заявив Клімкін.

За інформацією телеканалу, в Україні кількість тих, хто виїжджає за кордон підраховує спеціально створений сайт ukrainianpeopleleaks.com, згідно з його даними, в пошуках кращої долі Україну щохвилини залишає два українці.

Зупинити потік мігрантів здатні лише кардинальні зміни в країні, вважають експерти, які висловилися в сюжеті. Так, за їхніми порахунками, якщо реформувати економіку і створити належні умови праці, кількість вимушених виїжджати за кордон істотно скоротиться. Починати, на думку економістів, потрібно зі змін в податковій системі. А саме: навантаження на оплату праці.

"За один рік можна зменшити процентну ставку (оплата праці – Ред.), з сьогоднішніх 25 відсотків до 10 відсотків. Зарплату підняти різко спочатку – з 300 приблизно до 400 євро. Яким чином? Ну, наприклад, зменшити оподаткування", – заявив економіст Олександр Савченко.

Також журналісти повідомляють, що якщо кардинальних змін в економіці не відбудеться, то, за прогнозами ООН, до 2050 року кількість українців може зменшитися до 30 мільйонів. А держава перетвориться на край пенсіонерів з мізерними соціальними виплатами і найнижчим в Європі рівнем життя.