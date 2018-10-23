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      Масштабна ДТП із краном у Києві: хто виплатить компенсацію постраждалим

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      Резонансна ДТП із краном у Києві
      Резонансна ДТП із краном у Києві / фото із соцмереж

      Компенсацію водіям пошкоджених в результаті масштабного ДТП на Печерську у Києві автомобілів виплачуватиме страхова компанія автокрана.

      Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 23 жовтня у середмісті Києва, на бульварі Лесі Українки, сталася масштабна ДТП. Автомобільний кран протаранив кільканадцять автомобілів, на щастя, обійшлося без людських жертв.

      Читайте також: Кран протаранив 18 авто на Печерську у Києві: у поліції оприлюднили попередню причину

      Компенсацію водіям постраждалих автомобілів виплачуватиме страхова компанія автокрана. Про це заявив інспектор патрульної поліції Станіслав Скрипник в ефірі "112 каналу".

      Якщо страхова компанія не може покрити всі витрати, то буде вже виплачувати власникам авто державне підприємство, а потім, вже в судовому порядку – водій,
      – наголосив представник поліції.

      Окрім цього, правоохоронець розповів, що водій автокрана, який спричинив ДТП, пройшов тест на Драгері. Апарат показав негативний результат.

      "Водій одразу пройшов тест на Драгер – він не був у стані алкогольного сп'яніння. Приїхав екіпаж і повіз його на "наркологію", щоб перевірити на наявність наркотиків у крові", – пояснив інспектор.

      За попередньою версією, аварія трапилась через те, що в автокрана відмовили гальма.

      Додамо, що за останніми даними, кількість автомобілів, пошкоджених під час аварії, збільшилась. Йдеться про 21 автівку.

      Нагадаємо, в результаті масштабної ДТП у центрі столиці постраждали троє осіб, одну жінку госпіталізували.

      Кран протаранив близько 20 машин у Києві: дивіться відео

       

      Теги: Поліція Новини Києва Аварії та ДТП Аварія з краном у Києві
      Джерело: 24 Канал
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