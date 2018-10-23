Масштабна ДТП із краном у Києві: хто виплатить компенсацію постраждалим

Компенсацію водіям пошкоджених в результаті масштабного ДТП на Печерську у Києві автомобілів виплачуватиме страхова компанія автокрана.

Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 23 жовтня у середмісті Києва, на бульварі Лесі Українки, сталася масштабна ДТП. Автомобільний кран протаранив кільканадцять автомобілів, на щастя, обійшлося без людських жертв.

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Компенсацію водіям постраждалих автомобілів виплачуватиме страхова компанія автокрана. Про це заявив інспектор патрульної поліції Станіслав Скрипник в ефірі "112 каналу".

Якщо страхова компанія не може покрити всі витрати, то буде вже виплачувати власникам авто державне підприємство, а потім, вже в судовому порядку – водій,

– наголосив представник поліції.

Окрім цього, правоохоронець розповів, що водій автокрана, який спричинив ДТП, пройшов тест на Драгері. Апарат показав негативний результат.

"Водій одразу пройшов тест на Драгер – він не був у стані алкогольного сп'яніння. Приїхав екіпаж і повіз його на "наркологію", щоб перевірити на наявність наркотиків у крові", – пояснив інспектор.

За попередньою версією, аварія трапилась через те, що в автокрана відмовили гальма.

Додамо, що за останніми даними, кількість автомобілів, пошкоджених під час аварії, збільшилась. Йдеться про 21 автівку.

Нагадаємо, в результаті масштабної ДТП у центрі столиці постраждали троє осіб, одну жінку госпіталізували.

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