"Мажорна" ДТП на набережній у Києві: журналіст оприлюднив резонансні деталі
Ввечері 20 серпня на Дніпровській набережній у Києві сталась масштабна ДТП, в якій дивом обійшлось без жертв.
На відео, яке з'явилось у мережі, видно, як автомобіль на шаленій швидкості їде дорогою і врізається у кілька автомобілів, припаркованих на узбіччі.
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Журналіст Дмитро Гнап оприлюднив фото чоловіка, який був за кермом BMW і влаштував масштабну аварію на Дніпровській набережній.
Після ДТП водій BMW намагався помінятись місцем з пасажиром
За словами свідки, коли цього горе-водія витягували з понівеченого авто він намагався помінятись місцями з пасажиром. Обурені очевидці ледь не влаштували самосуд над винуватцем ДТП.
Після прибуття правоохоронців чоловік поводив себе досить неадекватно і відмовився проходити алкотест.
Йшов шостий місяць суду над Зайцевою в Харкові. Йшов третій рік розслідування прокурорами справи Толстошеєва в Києві. Йшов третій рік суду над пасинком Фірташа Калиновським в Києві. "Закон і справедливість" – як любить писати наш доблесний генпрокурор. "За це і вип'ємо!" – відповідають мажори,
– іронічно підсумував Дмитро Гнап.
Ввечері 19 серпня жахлива ДТП сталась на Новоірпінській трасі під Києвом. У лобовому зіткненні четверо людей загинуло, ще троє серйозно постраждали.
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