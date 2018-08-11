21:52
11 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 12°C
  • неділя
    26°C 15°C
  • понеділок
    27°C 12°C
  • вівторок
    32°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Медовий Спас 2018: у Києві показали унікальні традиції та звичаї

81 Читать новость на русском

У Києві почали святкувати Медовий Спас. І хоча саме свято у вівторок, 14 серпня, в столичному музеї народної архітектури Пирогово вже можна поласувати медом.

14 серпня – це день, коли в церкві освячують мед та мак. Нині на Співочому полі в Києві його на будь-який смак.

Читайте також: Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси

Разом із медом до церкви беруть маковійчики – це такі невеликі букетики із польових трав. Люди вірять, що вони приносять родинам добробут і здоров'я.

На Спаса дівчата, як правило, плетуть віночки і вони мають складатися із 12 трав. Потім з цим віночком вони йдуть до церкви на вінчання, а якщо такі віночки плетуть вже заміжні жінки, то вони залишають його як оберіг в оселі. А ще цього дня заведено робити різні смаколики: пряники, млинці та вареники з маком. Все це, звісно, їдять із медом.

спас
Маковійчики

Пані Ганна вже 25 років плете вінки на продаж, зазначила, що вони не просто оберігають, а навіть лікують.

Чорнобривчики ,буревійчик, пижма, материнка і калина. Якщо в людини голова болить, то воно лікує,
– сказала пані Ганна.

Спас
Традиційний вінок 

Вважається, що після Маковія бджоли вже не виробляють мед. А з 14 серпня в селах починається збір врожаю та підготовка до зими. А за церковним календарем – Успенський піст. 

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Традиції Новини Києва релігія Новини культури
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
сьогодні, 19:02 Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
Блог Медіа
Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
сьогодні, 18:05 Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
сьогодні, 16:02 В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
Блог Медіа
Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
сьогодні, 15:00 Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
Роман Маселко
Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
сьогодні, 13:00 Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
Роман Семенуха
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Шевченко пояснив, для чого він відвідав матч "Дніпро" – "Ворскла"
 14 серпня 2016 , 14:34
Бразильський захисник, який виступав за Металіст, може опинитись в Динамо
 19 грудня 2017 , 11:51
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук