Медовий Спас 2018: у Києві показали унікальні традиції та звичаї

У Києві почали святкувати Медовий Спас. І хоча саме свято у вівторок, 14 серпня, в столичному музеї народної архітектури Пирогово вже можна поласувати медом.

14 серпня – це день, коли в церкві освячують мед та мак. Нині на Співочому полі в Києві його на будь-який смак.

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Разом із медом до церкви беруть маковійчики – це такі невеликі букетики із польових трав. Люди вірять, що вони приносять родинам добробут і здоров'я.

На Спаса дівчата, як правило, плетуть віночки і вони мають складатися із 12 трав. Потім з цим віночком вони йдуть до церкви на вінчання, а якщо такі віночки плетуть вже заміжні жінки, то вони залишають його як оберіг в оселі. А ще цього дня заведено робити різні смаколики: пряники, млинці та вареники з маком. Все це, звісно, їдять із медом.



Маковійчики

Пані Ганна вже 25 років плете вінки на продаж, зазначила, що вони не просто оберігають, а навіть лікують.

Чорнобривчики ,буревійчик, пижма, материнка і калина. Якщо в людини голова болить, то воно лікує,

– сказала пані Ганна.



Традиційний вінок

Вважається, що після Маковія бджоли вже не виробляють мед. А з 14 серпня в селах починається збір врожаю та підготовка до зими. А за церковним календарем – Успенський піст.